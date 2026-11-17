Богдан Караичичп: Поздравявам играчите, две победи при нашите условия са огромно постижение

Треньорът на Балкан (Ботевград) Богдан Караичич говори след победата на тима над германския Улм в турнира ЕвроКъп. Наставникът изрази огромната си гордост от играчите си и подчерта, че постигнатите резултати са атестат за здравата работа въпреки редицата вътрешни трудности и контузии.

„Първо искам да поздравя нашите играчи. Те играха много, много добре през тези 40 минути. Без да си кривим душата сме изключително щастливи, че стоим тук с две победи в Еврокъп при обстоятелствата, в които се намираме - с контузии и някои други неща.“

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Той разкри и детайли около вътрешната атмосфера в клуба през последния месец:

„Особено през последния месец, на дневна база получаваме някаква негативна информация, някакви негативни ситуации вътре в отбора, и въпреки това успяваме да запазим главите си високо, да водим процеса и да изграждаме системата. Днес момчетата получиха втора награда в три мача от Еврокъп. За нашия бюджет, организация и всичко останало, мисля, че да имаме две победи в Еврокъп вече е огромно постижение. Който мисли по друг начин, може да заповяда и да опита да види каква е ситуацията.“

Треньорът обърна специално внимание и на офанзивната игра на тима, акцентирайки върху отборния дух:

„Ако сравните това с предишни мачове - Джаванте Маккой имаше 13 асистенции, а Бония имаше 6. 13 асистенции от играч, който е основно ориентиран да бъде реализатор! Говорихме си за нашата игра, за разстоянията, за това да бъдем по-безкористни и по-малко егоистични. Това не е лесно в нито една организация или спортен колектив - да поставиш егото си на заден план, да изведеш гордостта пред егото и да играеш безкористен баскетбол, да се държиш безкористно.“

„Изграждаме повече култура тук, което не е никак лесно да се постигне. Но това се отрази през последните няколко седмици върху нашите играчи - как играем, как топката се движеше, специално днес, и как момчетата отново са готови да играят безкористна защита и днес - специално и безкористно нападение", каза Караичич.

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