Александър Стойменов: Изпълнихме всичко, което бяхме планирали

Александър Стойменов не скри задоволството си след победата на Балкан над Улм с 86:78 в Ботевград. Баскетболистът отличи движението на топката и отборните действия в нападение, с които домакините успяха да намерят отговор на защитата на съперника.

„Няма как да не съм щастлив. Изпълнихме всичко, което бяхме планирали да направим. Топката се движеше, всички имаха възможност да играят с нея. Защитата на Улм беше изключително сбита, искаха да ни отнемат пробивите. Но с пресечки и добро раздаване на топката ги контрирахме. Супер щастлив съм, че накрая стигнахме до победата“, коментира Стойменов след срещата.

Той подчерта, че търсенето на най-добрата позиция за стрелба е сред основните цели на отбора, а подходът на Улм в защита допълнително е насочил Балкан към този начин на игра.

„Това да се стига до възможно най-високопроцентния изстрел със сигурност е приоритет, но смятам, че тяхната защита много ни предразположи да играем по този начин“, обясни баскетболистът.

Стойменов обърна внимание и на подкрепата от трибуните, която помогна на ботевградчани в оспорвания двубой.

„Много е готино да играеш пред фенове, които те подкрепят независимо от всичко. Тяхното присъствие се видя и се усети“, завърши той.

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