Млад ЦСКА показа характер и надделя над украинския шампион след обрат за Чалъндж Къп

ЦСКА започна с победа участието си в турнира Чалъндж къп. „Червените“ се наложиха над украинския Епицентър Подоляни с 3:1 (19:25, 25:20, 25:22, 25:22) в първи мач от 1/32-финалите на надпреварата. Двубоят се проведе в столичната зала „Христо Ботев“, където утре (18 ноември) от 18:30 часа ще се изиграе и реваншът. Победителят от двата мача ще продължи към 1/16-финалите.

Старши треньорът на ЦСКА Александър Попов имаше кадрови проблеми преди срещата. Опитният център Стойко Ненчев пропусна двубоя заради контузия в рамото, а Теодор Тодоров също не беше напълно готов. Това наложи 18-годишният Петър Господарски да започне като титуляр до Тодор Костов. В отсъствието на Николай Пенчев сред посрещачите стартираха 19-годишният Захари Згуров и Ахмед Диа.

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Украинците започнаха по-добре и след серия от успешни атаки и силен сервис поведоха с 19:13, преди да затворят първия гейм с 25:19. ЦСКА обаче реагира във втората част. Добра серия на сервис на Тодор Костов и силни изяви на младия Господарски позволиха на домакините да поведат с 9:3. Гостите намалиха изоставането си, но „червените“ изравниха след 25:20.

Третият гейм премина под контрола на столичани, които поведоха с 16:11. Епицентър се доближи до 21:23, но Станислав Кулагин реализира две важни точки за крайното 25:22. В четвъртата част ЦСКА отново имаше предимство, а ключова двойна блокада на Господарски и Кулагин даде аванс от 23:19. Украинците спасиха два мачбола, преди грешка на сервис да сложи край на срещата.

Най-резултатен за ЦСКА беше Станислав Кулагин с 19 точки (15 успешни атаки и 4 блокади). Тодор Костов добави 13 точки, а Захари Згуров завърши с 10. За Епицентър Даниило Уривкин реализира 22 точки, а Максим Дрозд се отчете с 12.

ЦСКА – ЕПИЦЕНТЪР ПОДОЛЯНИ 3:1 (19:25, 25:20, 25:22, 25:22)

ЦСКА: Никола Великов 2 т., Ахмед Диа 8 т., Тодор Костов 13 т., Станислав Кулагин 19 т., Захари Згуров 10 т., Петър Господарски 7 т. – Мартин Божилов-либеро 0 т. (Константин Митев 1 т., Данаил Димов 2 т., Евън Георгиев 0 т., Даниел Тихолов 0 т., Николай Пенчев 0 т., Теодор Тодоров 0 т., Александър Ангелов-либеро 0 т.)

Старши треньор: Александър Попов

ЕПИЦЕНТЪР ПОДОЛЯНИ: Олександър Ковал 4 т., Владислав Диденко 0 т., Олександър Наложний 7 т., Максим Дрозд 12 т., Даниило Уривкин 22 т., Сергей Мищенко 5 т. – Микола Джул-либеро 0 т. (Едуард Щерик 10 т., Виктор Шаповал 0 т., Олександър Хладенко 0 т., Андрей Челеняк 2 т., Богдан Татаренко 2 т., Андрей Жуков-либеро 0 т.)

Старши треньор: Радован Гачич

Снимки: CEV

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