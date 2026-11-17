Калоян Балабанов със 7 точки, Сунгурлу взе първата си точка след петгеймова битка

Българският волейболист Калоян Балабанов и неговият Сунгурлу Беледийеспор спечелиха първата си точка за сезона в турската Ефелер лига, но продължават да търсят първата победа. Балабанов и съотборниците му отстъпиха като гости на Акедаш Оникишубат Беледийе с 2:3 (25:20, 21:25, 23:25, 25:23, 11:15) в среща от 6-ия кръг на първенството.

Калоян Балабанов с 5 точки и 2 блока срещу Галатасарай

Сунгурлу е на предпоследното 13-о място във временното класиране само с една единствена спечелена точка след 7 загуби, като вече е изиграл и срещата си от 11-ия кръг срещу Зираатбанк (Анкара). В редовния 7-и кръг Балабанов и компания ще гостуват на Алтекма. Мачът е в събота (21 ноември) от 17,00 часа българско време.

Калоян Балабанов се включи като резерва за Сунгурлу във втория гейм. Българският посрещач завърши със 7 точки (1 блок, 38% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +4).

Най-резултатен за гостите бе Кайл Енсинг с 23 точки (3 блока и 45% ефективност в атака - +18). Оскар Еспеланд приключи с 19 точки (2 блока, 1 ас, 43% ефективност в атака и 51% позитивно посрещане - +13), но и това не помогна за успеха.

Над всички за Оникишубат бе Габриел Кандидо със страхотните 35 точки (4 блока, 4 аса и 47% ефективност в атака - +24). Атакан Топал и Уго Хамахер добавиха още 13 и 11 точки за победата.

АКЕДАШ ОНИКИШУБАТ БЕЛЕДИЙЕСПОР – СУНГУРЛУ БЕЛЕДИЙЕСПОР 3:2 (20:25, 25:21, 25:23, 23:25, 15:11)

ОНИКИШУБАТ: Хулио Алберто Гомес 2, Габриел Кандидо 35, Джалма Морейра 7, Мехмет Хаджъоглу 6, Хакан Полат 5, Атакан Топал 13 – Али Ихсан Хепер-либеро (Арда Бостан 1, Уго Хамахер 11, Бурак Чевик-либеро)

Старши треньор: МЕХМЕТ АЙДЪН

СУНГУРЛУ: Огулджан Ятгън 9, Кайл Енсинг 23, Оскар Еспеланд 19, Османи Уриарте 3, Кемал Кайхан 4, Огузхан Карасу 7 – Умит Демир-либеро (КАЛОЯН БАЛАБАНОВ 7, Гьокхан Чатал, Ерен Канлъ, Ахмет Каан Карачил, Мехмет Ръфат Кантарджъоглу, Серкан Кочак-либеро)

Старши треньор: ОРХАН ОКАН ДЕМИРБАШ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google