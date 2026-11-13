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Емилета Рачева най-добра при загуба на Омичка в Русия

  • 13 ное 2026 | 20:20
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Емилета Рачева най-добра при загуба на Омичка в Русия

Националката Емилета Рачева получи индивидуално признание във втория си мач за Омичка (Омск) в руската Суперлига при жените. Въпреки доброто представяне, Рачева и съотборничките й отстъпиха като домакини на Локомотив (Калининград) с 1:3 (23:25, 25:20, 18:25, 27:29) в среща от 7-ия кръг на първенството.

Емилета Рачева с 4 точки при загуба на Омичка от Уралочка
Емилета Рачева с 4 точки при загуба на Омичка от Уралочка

Омичка остава на последното 14-о място във временното класиране без победа до момента и само две спечелени точки. В следващия 8-и кръг Рачева и компания са гости на лидера Динамо-Ак Барс (Казан). Мачът е във вторник (17 ноември) от 18,00 часа българско време.

Емилета Рачева се включи много силно като резерва и завърши с 10 точки (3 аса, 39% ефективност в атака и 22% позитивно посрещане - +7). След края на мача българката беше определена за най-добра състезателка от състава на Омичка.

Най-резултатна за домакините пък беше Анастасия Гвозденко с 19 точки (2 аса и 45% ефективност в атака - +8).

За тима на Локомотив Ирина Капустина реализира страхотните 25 точки (3 блока, 52% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +16), а бразилската националка Киси Нашименто добави още 20 точки (2 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака - +15) за победата.

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