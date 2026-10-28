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Калоян Балабанов с 5 точки и 2 блока срещу Галатасарай

  • 28 окт 2026 | 16:17
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Калоян Балабанов с 5 точки и 2 блока срещу Галатасарай

Българският волейболист Калоян Балабанов и неговият Сунгурлу Беледийеспор отстъпиха у дома на Галатасарай с 1:3 (24:26, 19:25, 25:19, 21:25) в среща от третия кръг на турската Ефелер лига. Двубоят се игра в зала „Махмут Аталай“ пред 1100 зрители.

Балабанов се включи като резерва в третия гейм, а в четвъртия получи място в стартовата шестица. Българският посрещач завърши с 5 точки – 3 от атака и 2 от блок. Той реализира 3 от 12 нападения (25%), като чистата му ефективност в атака бе 8%. В посрещане записа 44% позитивно и 22% перфектно отиграване, без директна грешка при 9 посрещнати сервиса.

В спечелената трета част българинът се отчете с една точка от блок и пое шест сервиса без грешка. Сунгурлу намали изоставането си след 25:19 и запази шансовете си за обрат.

Най-резултатният гейм на Балабанов бе четвъртият, в който той добави 4 точки – 3 от атака и една от блок. Българинът реализира 3 от 7 нападения, но домакините загубиха частта с 21:25, а с това и срещата. Преди това Галатасарай бе взел оспорвания първи гейм с 26:24 и бе удвоил преднината си след 25:19.

Най-резултатен за Сунгурлу бе норвежецът Оскар Алве Еспеланд с 18 точки, а американският диагонал Кайл Енсинг добави 14. За победителите Стивън Маар завърши с 21 точки, включително 2 аса и един блок. Ефе Мандъраджъ отбеляза 14, а Гьокчен Юксел – 13 точки според официалната статистика на VolleyStation. Гостите имаха предимство в точките от атака – 68:42, докато Сунгурлу записа повече блокади – 10:7.

Това бе трета поредна загуба за отбора на Балабанов, който остава без точка. На 31 октомври Сунгурлу гостува на Спор Тото. Галатасарай има две победи, една загуба и 6 точки.

СУНГУРЛУ БЕЛЕДИЙЕСПОР – ГАЛАТАСАРАЙ 1:3 (24:26, 19:25, 25:19, 21:25)

Сунгурлу: Гьокхан Чатал 1, Османи Сантяго Уриарте Местре 5, Ахмет Каан Карачил 6, Кайл Енсинг 14, Оскар Алве Еспеланд 18, Кемал Кайхан 6 – Юмит Демир, Серкан Кочак – либера (Ерен Канлъ, Огулджан Ятгън, КАЛОЯН БАЛАБАНОВ 5, Мехмет Ръфат Кантарджъоглу, Енесхан Джан).

Старши треньор: ОРХАН ОКАН ДЕМИРБАШ

Галатасарай: Майка Маа 3, Стивън Маар 21, Гюлхан Емир Пънар 10, Ефе Рамазан Мандъраджъ 14, Гьокчен Юксел 13, Роами Алонсо 5 – Абдюлсамет Ялчън, Фатих Йорюмез – либера (Йигит Саваш Каплан 5, Джафер Киркит 4, Арслан Екши, Фаик Самет Гюнеш, Догукан Улу, Джан Коч 6).

Старши треньор: АНДРЕА ГАРДИНИ.

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