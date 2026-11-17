Дани Алвеш: Живях 40 години в затвор, но именно в затвора бях истински свободен

Дани Алвеш разкри как престоят му в затвора е променил живота му и го е насочил към евангелистката вяра. Бившият футболист на Барселона публикува емоционално послание в социалните мрежи, в което заяви, че се е чувствал затворник в продължение на 40 години заради грешките и решенията си, въпреки че е бил на свобода. „Живях 40 години в затвор, но именно в затвора бях истински освободен. Бях окован от греха, грешките си и един живот, който отвън изглеждаше свободен, но отвътре имаше вериги“, написа бразилецът.

Съпругата на Дани Алвеш поиска развод заради обсебването му от религията

Алвеш разказва, че именно зад решетките е открил Исус и е намерил свобода, която дотогава не е познавал. „Исус разби веригите, които никой не можеше да види. Днес мога да кажа истината: не съм свободен, защото излязох от затвора, а защото Исус ме освободи от греха. Защото истинската свобода не зависи от това къде се намират краката ти, а от това кой управлява сърцето ти“, допълва бившият защитник.

Публикацията му идва на фона на раздялата с модела Жоана Санс след девет години брак. Двамата са в процес на развод, като според испанските медии една от основните причини е новият начин на живот на Алвеш и отдадеността му на религията. Санс реагира остро на думите му, че единствено Исус е бил до него в трудните моменти, като припомни, че го е посещавала в затвора, подкрепяла го е въпреки обществената реакция и е плащала негови сметки и задължения.

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