НБА глоби двама за неприлични жестове към публиката

Матас Бузелис от Чикаго Булс и Джош Майнът от Бруклин Нетс бяха глобени с по 25 000 долара от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) заради жестове към публиката в мачовете им в събота, съобщава АП.

Провинението на Бузелис се случи 11:19 минути преди края на последната четвърт при гостуването на Булс на Минесота Тимбърулвс, спечелено от „биковете“ със 117:106. Той бе уловен от телевизионните камери да показва неприличен жест към трибуните, след като реализира наказателен удар.

Бузелис изигра силен двубой, като завърши с 18 точки и девет борби.

🏀NBA fined Matas Buzelis & Josh Minott $25K each for obscene gestures toward fans on Saturday https://t.co/PGVIqSVSTp — Yan (@YanPeronn) November 17, 2026

Жестът на Майнът пък дойде в самия край на поражението на Нетс със 110:129 срещу Мемфис Гризлис. Той прекара на игрището под две минути, но все пак успя да привлече вниманието на лигата с невъздържана реакция към феновете.

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