Без Леброн, но с неудържим Ембийд Филаделфия покори Ню Йорк

Джоел Ембийд записа най-резултатния си мач за сезона с 37 точки, а Джейлън Браун изравни личния си връх за кампанията с 31 точки при победата на Филаделфия 76ърс със 135:123 срещу Бруклин Нетс тази нощ. Двамата лидери на тима компенсираха отсъствието на Леброн Джеймс и осигуриха успеха на гостите в Ню Йорк.

Към точковия си актив Браун добави и 13 борби, но не успя да доиграе срещата. В четвъртата четвърт той пострада след сблъсък с Джулиъс Рандъл и получи аркада на главата. След оказана медицинска помощ Браун се завърна на паркета с предпазна лента, но малко по-късно отново седна на пейката. Старши треньорът Ник Нърс поясни след двубоя, че второто му напускане е било продиктувано от усетено напрежение в задното бедро.

A scary collision leaves Jaylen Brown bloodied after contact with Julius Randle. https://t.co/cYhjnvMWsH — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) November 17, 2026

Леброн Джеймс получи почивка във втората вечер от поредните мачове на тима, а Филаделфия подобри баланса си на четири победи без загуба в двубоите без ветерана в състава. Тайрийз Макси също изигра силен мач, като завърши с 24 точки и девет асистенции.

Ембийд натрупа 24 точки още до почивката, когато срещата изглеждаше решена. Въпреки това Бруклин успя да се върне в битката през заключителната четвърт, преди центърът отново да поеме контрола. Ембийд отбеляза шест последователни точки, за да възстанови двуцифрения аванс на Филаделфия, а точно 51 секунди преди края наниза ключова тройка, след като домакините бяха съкратили пасива си само до четири точки.

JOEL EMBIID DROPS HIS FIRST 30-PIECE OF THE SEASON IN PHILLY'S ROAD VICTORY 🔔 37 PTS | 5 REB | 2 BLK https://t.co/nMVSpncsUN — NBA (@NBA) November 17, 2026

За Бруклин Нетс, чийто баланс се влоши до 3-10, Джулиъс Рандъл се отличи с 33 точки, а Майкъл Портър-младши добави 25. Гардът от втория си сезон в лигата Нолан Траоре изравни личното си постижение в кариерата с 23 точки.

Ембийд пропусна неделния успех срещу Индиана, в който Джеймс изпревари Джейсън Кид и се изкачи на трето място във вечната ранглиста по асистенции в НБА. Центърът беше потвърден в състава за мача в Ню Йорк едва около половин час преди началната сирена, но показа отлична форма и вкара 13 точки още в първата четвърт за преднина от 33:26.

Във втория период Филаделфия реализира първите си три изстрела от игра, а при първия пропуск Дийн Уейд овладя борбата и вкара с поднасяне, печелейки и фал за 46:28. Гостите отбелязаха девет от първите си 11 стрелби за частта, а след тройка на Макси разликата нарасна до 63:39. На полувремето резултатът бе 78:59 в полза на 76ърс.

Бруклин започна щурм през третата четвърт и стопи изоставането си до 95:105 преди началото на последния период. В ранните му минути тройка на Рандъл приближи Нетс на 101:106, но тимът на Филаделфия не допусна пълен обрат.

В сряда Филаделфия 76ърс гостува на Орландо, докато Бруклин Нетс приема състава на Чикаго.

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