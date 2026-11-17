Исторически трипъл-дабъл на Джеремая Фиърс изведе Ню Орлиънс до убедителен успех над Голдън Стейт

Джеремая Фиърс записа първия трипъл-дабъл в професионалната си кариера, а Ню Орлиънс Пеликанс сложиха край на серията си от шест поредни загуби след категорична победа със 115:94 над Голдън Стейт Уориърс.

Гардът, избран под номер седем в драфта през 2025 година, завърши срещата с 19 точки, 10 асистенции и 10 борби. Фиърс си осигури впечатляващия индивидуален актив в края на третата четвърт с десетата си овладяна топка под коша, което предизвика бурни овации по трибуните.

На 20 години и 33 дни Фиърс стана най-младият играч в историята на Пеликанс с трипъл-дабъл. До момента този рекорд беше притежание на Крис Пол (20 г. и 331 дни) от 2 април 2006 г.

JEREMIAH FEARS (20Y, 33D) BECOMES YOUNGEST PLAYER IN FRANCHISE HISTORY TO RECORD A TRIPLE-DOUBLE 🚨 19 PTS 10 REB 10 AST NOP W Chris Paul held the previous record on April 2, 2006 at 20y, 331d! https://t.co/0ahy61DTxg — NBA (@NBA) November 17, 2026

Садик Бей бе най-резултатен за победителите с 23 точки, реализирайки пет тройки, а Зайън Уилямсън добави 16 пункта. Домакините установиха пълен контрол още в началните минути, повеждайки с 35:11 в първата четвърт, а през третия период авансът им достигна внушителните 31 точки. Центърът Ив Миси се отличи с 14 борби във втория си мач след претърпяна травма на коляното, която го извади от строя за 11 двубоя.

21 POINTS. 5-5 FROM DEEP. Saddiq Bey had himself the 1H... New Orleans leads at the break at home 🙌 https://t.co/vJomyn0jeS — NBA (@NBA) November 17, 2026

Силно включване от пейката направи и Дерик Куин, който наниза 17 точки за едва 20 минути игра, изравнявайки личното си постижение с четири точни изстрела от зоната за три точки. Джерон Пиер-младши се отчете с 10 точки за успеха.

За Голдън Стейт това бе трето последователно поражение и второ поредно с над 20 точки разлика след тежката загуба с 85:123 срещу Сан Антонио в петък. Яксел Лендеборг завърши с 28 точки като най-резултатен играч на паркета, Брандин Подзиемски вкара 15, а Ги Сантос добави 12 пункта.

YAXEL LENDEBORG. BIG JAM WITH THE RIGHT 💪 https://t.co/oNMRTnJJ4x — NBA (@NBA) November 17, 2026

Уориърс трябваше да се справят без звездата си Стеф Къри, който ще пропусне поне две седмици поради разкъсване на коремен мускул, получено по време на срещата с Хюстън в сряда.

Гостите показаха сериозни колебания в стрелбата, завършвайки едва с 23,9% успеваемост от тройката (11 от 46) и общо 33,3% от игра (28 от 84). Пеликанс бяха по-ефективни с 42,3% успеваемост от полето и 37,5% зад дъгата (15 от 40), като наложиха доминация и в подкошието – 44:32 точки в боя и 57:50 овладени топки.

В следващия кръг Ню Орлиънс приема тима на Детройт Пистънс в сряда, а Голдън Стейт ще търси излизане от кризата при гостуването си на Далас Маверикс.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/