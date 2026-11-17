Янис и Маями не оставиха шансове на Хюстън

Маями Хийт продължи възхода си в НБА, записвайки пета поредна победа след категоричен успех със 128:110 над Хюстън Рокетс. Домакините диктуваха събитията на паркета през цялата среща и не позволиха на съперника си да поведе в резултата нито за миг.

Янис Адетокунбо бе водеща фигура за победителите, завършвайки с дабъл-дабъл от 20 точки и 13 борби, гарнирани с 6 асистенции. За крилото предстои специален мач в сряда, когато за първи път ще се изправи срещу бившия си тим Милуоки Бъкс.

NO QUIT FROM GIANNIS. HE POWERS HOME THE SLAM IN TRAFFIC 😤 https://t.co/E50JQ5OXKh — NBA (@NBA) November 17, 2026

Андрю Уигинс и Клей Томпсън реализираха по 17 точки за Маями. Томпсън наниза пет тройки и вече има 2952 точни изстрела от дистанция в кариерата си, като се доближи само на 21 тройки от третия във вечната ранглиста Рей Алън (2973).

Andrew Wiggins is having his best game of the season — Artoftheleague 🖌️ (@artoftheleague) November 17, 2026

Дейвиън Мичъл допринесе за успеха с 16 точки и 10 асистенции, а Боби Портис-младши се включи с още 16 точки за тима от Флорида. Маями показва забележителна форма с 8 победи в последните си 10 срещи, след като откри сезона с четири поредни загуби. Единствената въпросителна за тима остава състоянието на Бам Адебайо, който пропусна второто полувреме заради проблем в дясното бедро.

DAVION MITCHELL STEAL AND SLAM TO END THE QUARTER https://t.co/iXmaH0th1n — Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) November 17, 2026

За Хюстън, който изигра втория си мач за последните две вечери, поражението сложи край на серия от четири поредни победи. Алперен Шенгюн беше най-резултатен за тексасци с 23 точки, а Кевин Дюрант добави 22. Дюрант вече има 32 917 точки в кариерата си и се намира само на 83 точки от границата от 33 000 точки – кота, достигана единствено от Леброн Джеймс, Карийм Абдул-Джабар, Карл Малоун и Коби Браянт.

53 TRIPLES IN 13 GAMES FOR KLAY! It’s the quickest he’s reached 50 threes in his 16 seasons 🔥🔥 He’s now 22 away from passing Ray Allen for 3rd all-time. https://t.co/cfNgKeltnE — NBA (@NBA) November 17, 2026

След като в предишния си мач вкара рекордните за сезона 147 точки срещу Вашингтон, тимът на Хюстън този път започна изключително сковано. Гостите успяха при едва една от първите си девет стрелби от игра и реализираха само две точки за първите близо шест минути, което предначерта трудната им вечер. Това бе първо поражение за Хюстън от шест срещи срещу съперници от Източната конференция през настоящата кампания.

В следващите си мачове в сряда Хюстън гостува на Индиана, докато Маями приема Милуоки.

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