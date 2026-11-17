Донован Мичъл изригна с 39 точки, а Джарет Алън допринесе с „дабъл-дабъл“ от 13 точки и 14 борби за победата на Кливланд Кавалиърс над Чикаго Булс със 126:115.
Домакините изоставаха с 25:31 след откриващата четвърт, но нанесоха своя удар през втория период. Със силна игра в защита и нападение Кливланд спечели частта с 32:17, за да се оттегли на полувремето с аванс от 57:48. Кавалиърс запазиха деветте точки преднина и преди заключителните 12 минути, където успяха да неутрализират финалния натиск на съперника и стигнаха до трети успех в последните си четири двубоя.
Тайрис Проктър се отличи със 17 точки за победителите, като 10 от тях дойдоха преди почивката. Пейтън Уотсън реализира 14 пункта, Милик Томас добави 10, а Джеймс Хардън завърши срещата с 9 точки и 10 асистенции, помагайки на Кливланд да запише шеста победа от осем домакински мача през сезона.
Кавалиърс играха без Еван Мобли, който е с травма на палеца на десния крак и предстои да премине повторни медицински прегледи след седем до десет дни.
За състава на Чикаго Норман Пауъл бе най-резултатен с 27 точки, а Матас Бузелис завърши с 23. Джейлън Смит се включи силно със 17 точки и 11 борби, Тре Джоунс добави 16 пункта, а Айзък Окоро отбеляза 13.
Поражението спря мини-серията на „биковете“ от два поредни успеха и свали общия им баланс до 3 победи и 10 загуби (2-6 при визити).
В следващите си двубои в сряда Кливланд приема Мемфис Гризлис, докато Чикаго гостува на Бруклин Нетс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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