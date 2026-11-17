Кливланд обърна Чикаго след 39 точки на Донован Мичъл

Донован Мичъл изригна с 39 точки, а Джарет Алън допринесе с „дабъл-дабъл“ от 13 точки и 14 борби за победата на Кливланд Кавалиърс над Чикаго Булс със 126:115.

Домакините изоставаха с 25:31 след откриващата четвърт, но нанесоха своя удар през втория период. Със силна игра в защита и нападение Кливланд спечели частта с 32:17, за да се оттегли на полувремето с аванс от 57:48. Кавалиърс запазиха деветте точки преднина и преди заключителните 12 минути, където успяха да неутрализират финалния натиск на съперника и стигнаха до трети успех в последните си четири двубоя.

🔥 DONOVAN MITCHELL PUT ON A SHOW! Cleveland Cavaliers 126–115 Chicago Bulls When Cleveland needed a difference-maker, Mitchell delivered. He exploded for 39 points, 4 rebounds and 4 assists to lead the Cavaliers to victory. Tyrese Proctor contributed 17 points, while Norman Powell tried to keep Chicago in the fight with 27. Mitchell was the headline. Cleveland got the result. https://t.co/nqqAGzaev5 — BLUEBOY💙 (@CFCPlaybook_) November 17, 2026

Тайрис Проктър се отличи със 17 точки за победителите, като 10 от тях дойдоха преди почивката. Пейтън Уотсън реализира 14 пункта, Милик Томас добави 10, а Джеймс Хардън завърши срещата с 9 точки и 10 асистенции, помагайки на Кливланд да запише шеста победа от осем домакински мача през сезона.

Another SOLID performance from Tyrese Proctor!! 17pts, 3reb, 2ast, 2stl, 1blk in a win over the Bulls #NBAHighlights https://t.co/FXaGLuumsO — NBA Australia (@NBA_AU) November 17, 2026

Кавалиърс играха без Еван Мобли, който е с травма на палеца на десния крак и предстои да премине повторни медицински прегледи след седем до десет дни.

За състава на Чикаго Норман Пауъл бе най-резултатен с 27 точки, а Матас Бузелис завърши с 23. Джейлън Смит се включи силно със 17 точки и 11 борби, Тре Джоунс добави 16 пункта, а Айзък Окоро отбеляза 13.

Norman Powell crossing Harden up. https://t.co/WMeG5ZNLae — Ross Pins (@chisportsross) November 17, 2026

Поражението спря мини-серията на „биковете“ от два поредни успеха и свали общия им баланс до 3 победи и 10 загуби (2-6 при визити).

В следващите си двубои в сряда Кливланд приема Мемфис Гризлис, докато Чикаго гостува на Бруклин Нетс.

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