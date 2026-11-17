Мемфис остава непобеден като гост след рекордна вечер на новобранеца Камерън Бузър

Новобранецът на Мемфис Гризлис Камерън Бузър отбеляза рекордните си за сезона 29 точки, за да изведе своя тим до победа със 136:120 при визитата на Вашингтон Уизардс. С този успех гостите нанесоха осмо поредно поражение на столичани в мач, белязан от дуел между двама от най-високо избраните таланти в последния драфт – Бузър и първия избор Ей Джей Дибанса.

Гризлис, които бяха без водещия си реализатор Тай Джеръм заради травма в дясното бедро, изоставаха с 57:69 в заключителните секунди на първото полувреме. Тимът от Мемфис обаче преобърна изцяло събитията на паркета благодарение на доминираща трета четвърт, спечелена с 42:18. Бузър, избран под номер 3 от колежа Дюк, реализира 7 от 13-те си опита от зоната за три точки, включително две поредни тройки по време на серия от 10:0, която изравни резултата на 73:73.

CAM BOOZER SETS 2 NEW CAREER HIGHS IN POINTS (29) AND THREES (7) 🔥 GRIZZLIES MOVE TO 7-0 ON THE ROAD! https://t.co/lXFtJxOAv1 — NBA (@NBA) November 17, 2026

Зак Иди записа солиден „дабъл-дабъл“ за победителите с 23 точки и 10 борби, а Джейвън Смол се включи отлично с 12 точки и 12 асистенции. Мемфис постигна четвърти успех в последните си пет двубоя и продължава без грешка далеч от дома с перфектен баланс от 7:0. Отборът завърши мача с впечатляваща стрелба от игра – 55,8%, затвърждавайки мястото си сред четирите най-ефективни нападения в НБА.

The Wizards had no answer for 7'4" Zach Edey 😭 23 PTS, 10/15 FG, 0/0 3PT, 3/3 FT, 70.5 TS% 23 and 10 in 21 minutes. https://t.co/42IZCDFOPf — Every Bucket (@EveryBucketNBA) November 17, 2026

За домакините Ей Джей Дибанса изравни личното си постижение за сезона с 21 точки, а Антъни Дейвис бе най-резултатен за отбора с 23 пункта. Трей Йънг, който в предишния мач срещу Хюстън не успя да се разпише за първи път в кариерата си, завърши с 13 точки (3 от 10 при стрелбата) и 12 асистенции.

AJ DYBANTSA ONE-HAND PUTBACK JAM 💥 https://t.co/G4xu4dFiza — NBA (@NBA) November 17, 2026

Йънг събра 10 асистенции още до почивката, превръщайки се в първия баскетболист на Вашингтон с такова постижение след Тайс Джоунс на 10 март 2024 г. срещу Маями. Единственият друг играч в НБА с 10 асистенции за едно полувреме през настоящия сезон е Джейлън Джонсън от Атланта в мач срещу Хюстън.

Trae Young dishes it to a trailing Anthony Davis for a fast break dunk 🤝🔥 #NBAHighlights https://t.co/aSJ7C53eSl — NBA Australia (@NBA_AU) November 17, 2026

Уизардс не познават вкуса на победата от 2 ноември, когато надиграха Орландо и стигнаха до баланс 4-3. Продължаващата серия от загуби поставя все по-сериозни въпроси около бъдещето на старши треньора Брайън Кийф. След години на преизграждане на състава във Вашингтон се надяваха на сериозен скок с привличането на ветераните Дейвис и Йънг около младия Дибанса.

В следващия си мач в сряда вечер Мемфис гостува на Кливланд, докато Вашингтон ще търси прекъсване на черната си серия при визитата си на Торонто.

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