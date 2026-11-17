Новобранецът на Мемфис Гризлис Камерън Бузър отбеляза рекордните си за сезона 29 точки, за да изведе своя тим до победа със 136:120 при визитата на Вашингтон Уизардс. С този успех гостите нанесоха осмо поредно поражение на столичани в мач, белязан от дуел между двама от най-високо избраните таланти в последния драфт – Бузър и първия избор Ей Джей Дибанса.
Гризлис, които бяха без водещия си реализатор Тай Джеръм заради травма в дясното бедро, изоставаха с 57:69 в заключителните секунди на първото полувреме. Тимът от Мемфис обаче преобърна изцяло събитията на паркета благодарение на доминираща трета четвърт, спечелена с 42:18. Бузър, избран под номер 3 от колежа Дюк, реализира 7 от 13-те си опита от зоната за три точки, включително две поредни тройки по време на серия от 10:0, която изравни резултата на 73:73.
Зак Иди записа солиден „дабъл-дабъл“ за победителите с 23 точки и 10 борби, а Джейвън Смол се включи отлично с 12 точки и 12 асистенции. Мемфис постигна четвърти успех в последните си пет двубоя и продължава без грешка далеч от дома с перфектен баланс от 7:0. Отборът завърши мача с впечатляваща стрелба от игра – 55,8%, затвърждавайки мястото си сред четирите най-ефективни нападения в НБА.
За домакините Ей Джей Дибанса изравни личното си постижение за сезона с 21 точки, а Антъни Дейвис бе най-резултатен за отбора с 23 пункта. Трей Йънг, който в предишния мач срещу Хюстън не успя да се разпише за първи път в кариерата си, завърши с 13 точки (3 от 10 при стрелбата) и 12 асистенции.
Йънг събра 10 асистенции още до почивката, превръщайки се в първия баскетболист на Вашингтон с такова постижение след Тайс Джоунс на 10 март 2024 г. срещу Маями. Единственият друг играч в НБА с 10 асистенции за едно полувреме през настоящия сезон е Джейлън Джонсън от Атланта в мач срещу Хюстън.
Уизардс не познават вкуса на победата от 2 ноември, когато надиграха Орландо и стигнаха до баланс 4-3. Продължаващата серия от загуби поставя все по-сериозни въпроси около бъдещето на старши треньора Брайън Кийф. След години на преизграждане на състава във Вашингтон се надяваха на сериозен скок с привличането на ветераните Дейвис и Йънг около младия Дибанса.
В следващия си мач в сряда вечер Мемфис гостува на Кливланд, докато Вашингтон ще търси прекъсване на черната си серия при визитата си на Торонто.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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