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MVP Християн Димитров заби 16 точки (6 аса) при категорична победа на Равена

  • 16 ное 2026 | 17:16
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MVP Християн Димитров заби 16 точки (6 аса) при категорична победа на Равена

Българският диагонал Християн Димитров бе най-резултатен и спечели наградата за MVP при убедителната победа на Консар (Равена) над Консоли Сферч (Бреша) с 3:0 (25:20, 25:14, 25:19). Двубоят от 5-ия кръг на италианската Серия А2 се игра в зала „Пала Де Андре“.

Християн Димитров започна като титуляр и завърши с 16 точки (2 блока, 6 аса и 44% ефективност в атака - +9) според официалната статистика на италианската лига. Българинът бе основното оръжие на домакините от сервис и имаше водещ принос за втория им успех от началото на първенството.

Равена пое инициативата още в първия гейм, в който поведе с 8:3 и 16:12. Домакините запазиха преднината си и спечелиха частта с 25:20.

Във втория гейм Консар увеличи натиска от начален удар и постепенно отвори сериозна разлика. Тимът на Антонио Валентини се откъсна с 21:13 и удвои аванса си след категоричното 25:14.

Димитров и съотборниците му контролираха и третата част. Равена поведе с 8:3 и 16:9, след което приключи срещата с 25:19.

Роберто Коминети и Мартин Бергер добавиха по 10 точки за победителите. Според протокола Консар завърши с 15 аса, като освен шестте на Димитров, Бергер допринесе с още 5.

За гостите Мануеле Лукони бе най-резултатен с 16 точки (2 аса и 56% ефективност в атака - +6), а Юлиус Фиркал приключи със 7.

След победата Равена заема 10-ото място с 6 точки след 2 победи и 3 загуби. Бреша остава на последната, 14-а позиция с 1 точка и пет поражения.

В следващия кръг Димитров и компания ще приемат Мачерата на 22 ноември от 19,00 часа българско време.

КОНСАР (РАВЕНА) – КОНСОЛИ СФЕРЧ (БРЕША) 3:0 (25:20, 25:14, 25:19)

РАВЕНА: Антонино Русо 6, ХРИСТИЯН ДИМИТРОВ 16, Роберто Коминети 10, Марко Пиероти 4, Алекс Ерати 5, Мартин Бергер 10 – Рикардо Гой-либеро (Андреа Азоли-либеро, Лука Юрларо, Лоренцо Чампи, Леонардо Капиоцо, Симоне Фабри)

Старши треньор: АНТОНИО ВАЛЕНТИНИ

БРЕША: Никола Салси 3, Мануеле Лукони 16, Юлиус Фиркал 7, Франсиско Ирибарне 2, Николо Чиколела 2, Габриеле Санфилипо 6 – Пиетро Бонизоли-либеро (Андреа Солаци 6, Андреа Бетинцоли, Матия Ванини, Андреа Францони-либеро, Матия Кавани, Пиетро Гирарди, Федерико Компаньони)

Старши треньор: РОБЕРТО ДЗАМБОНАРДИ.

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