Кристъл Палас обяви новия си мениджър

От Кристъл Палас официално обявиха новия си мениджър, а именно Томас Франк, който пое отбора с договор до лятото на 2029 година.

До неговото назначаване се стигна след уволнението на Пиер Саж, който се задържа на поста по-малко от пет месеца. Той остави тима на последното 20-о място в Премиър лийг с едва 7 точки след две победи, едно равенство и седем загуби. Също така Кристъл Палас заема 21-вата позиция в Лига Европа с 5 пункта, събрани след един успех, две ремита и едно поражение.

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От друга страна, Франк натрупа опит в Англия начело на Брентфорд и Тотнъм. С “пчеличките” той имаше успешен седемгодишен период, но престоят му при “шпорите” се оказа несполучлив, заради което 53-годишният треньор беше уволнен през февруари още в първия си сезон при тях.

We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager 🤝 ℹ️ https://t.co/2wUzZAGt4S https://t.co/zv2vMPGPFz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 16, 2026

Датският специалист изрази задоволството си от пристигането си при “орлите”. “За мен е чест да бъда тук и да водя този фантастичен футболен клуб. Наистина го очаквам с нетърпение. Кристъл Палас е емблематичен клуб в Англия и Премиър лийг. Ще направя всичко възможно, за да помагам и да оказвам подкрепа на играчите и на всички останали тук, като наистина нямам търпение да ги опозная”, заяви Франк.

First day complete ✅ Thomas Frank is in the building. https://t.co/6XDUexHQT7 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 16, 2026

Президентът на клуба Стивън Париш също остана доволен от това назначаване. “Радвам се, че мога да приветствам Томас в Кристъл Палас. Той има доказан опит както в създаването на печеливши отбори, така и в подобряването на играчите, което го прави перфектен избор за нашия клуб. Убеден съм, че богатия опит на Томас в Премиър лийг ще ни помогне за постигнем целите си за остатъка от сезона”, коментира той.

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