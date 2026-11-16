Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас

Кристъл Палас обяви новия си мениджър

  • 16 ное 2026 | 19:55
  • 551
  • 0
Кристъл Палас обяви новия си мениджър

От Кристъл Палас официално обявиха новия си мениджър, а именно Томас Франк, който пое отбора с договор до лятото на 2029 година.

До неговото назначаване се стигна след уволнението на Пиер Саж, който се задържа на поста по-малко от пет месеца. Той остави тима на последното 20-о място в Премиър лийг с едва 7 точки след две победи, едно равенство и седем загуби. Също така Кристъл Палас заема 21-вата позиция в Лига Европа с 5 пункта, събрани след един успех, две ремита и едно поражение.

Падна втора треньорска глава в Премиър лийг за деня
Падна втора треньорска глава в Премиър лийг за деня

От друга страна, Франк натрупа опит в Англия начело на Брентфорд и Тотнъм. С “пчеличките” той имаше успешен седемгодишен период, но престоят му при “шпорите” се оказа несполучлив, заради което 53-годишният треньор беше уволнен през февруари още в първия си сезон при тях.

Датският специалист изрази задоволството си от пристигането си при “орлите”. “За мен е чест да бъда тук и да водя този фантастичен футболен клуб. Наистина го очаквам с нетърпение. Кристъл Палас е емблематичен клуб в Англия и Премиър лийг. Ще направя всичко възможно, за да помагам и да оказвам подкрепа на играчите и на всички останали тук, като наистина нямам търпение да ги опозная”, заяви Франк.

Президентът на клуба Стивън Париш също остана доволен от това назначаване. “Радвам се, че мога да приветствам Томас в Кристъл Палас. Той има доказан опит както в създаването на печеливши отбори, така и в подобряването на играчите, което го прави перфектен избор за нашия клуб. Убеден съм, че богатия опит на Томас в Премиър лийг ще ни помогне за постигнем целите си за остатъка от сезона”, коментира той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Жезус: Сега и на майката на Роналдо ли да отговарям? Разбирам я, но не съм го излъгал

Жезус: Сега и на майката на Роналдо ли да отговарям? Разбирам я, но не съм го излъгал

  • 16 ное 2026 | 20:11
  • 988
  • 2
Лигата на нациите: Исландия се забавлява, Лихтенщайн върна един гол в Литва

Лигата на нациите: Исландия се забавлява, Лихтенщайн върна един гол в Литва

  • 16 ное 2026 | 19:39
  • 19052
  • 3
Словакия остана непобедена в Лигата на нациите

Словакия остана непобедена в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 19:24
  • 988
  • 0
Фарьорските острови ни показаха как се прави, ще играят бараж за промоция

Фарьорските острови ни показаха как се прави, ще играят бараж за промоция

  • 16 ное 2026 | 19:10
  • 3294
  • 3
Майката на Роналдо: Доволна съм, че Португалия загуби без него, така им се пада

Майката на Роналдо: Доволна съм, че Португалия загуби без него, така им се пада

  • 16 ное 2026 | 18:24
  • 5078
  • 47
Камдем игра едно полувреме за Камерун

Камдем игра едно полувреме за Камерун

  • 16 ное 2026 | 18:07
  • 1707
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Естония 2:1 България, спасяване на Андреев

Естония 2:1 България, спасяване на Андреев

  • 16 ное 2026 | 20:30
  • 53384
  • 339
Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 20433
  • 49
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 43559
  • 35
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 31049
  • 27
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 17491
  • 23
Лигата на нациите: Исландия се забавлява, Лихтенщайн върна един гол в Литва

Лигата на нациите: Исландия се забавлява, Лихтенщайн върна един гол в Литва

  • 16 ное 2026 | 19:39
  • 19052
  • 3