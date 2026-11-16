Руси Желев с 15 точки, Реджо Емилия отстъпи след драма в Неапол

Българският национал Руси Желев направи силен мач за Конад (Реджо Емилия), но тимът му загуби гостуването на Юнион Наполи с 1:3 (22:25, 25:15, 21:25, 27:29) в среща от петия кръг на италианската Серия А2. Двубоят в „ПалаВезувио“ продължи 2 часа и 10 минути.

Руси Желев започна като титуляр в четирите гейма и стана втори по резултатност за своя отбор с 15 точки (3 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане – +9). Българският посрещач реализира 11 от 23 топки в нападение и завърши с 39% отлично посрещане.

След загубения първи гейм гостите отвърнаха убедително с 25:15 във втория. Наполи отново поведе след 25:21 в третата част, а четвъртата предложи най-оспорваната битка. Реджо Емилия имаше възможности да изпрати срещата в тайбрек, но домакините измъкнаха гейма с 29:27 и затвориха мача.

Най-резултатен за победителите бе Хенри Ремпел с 25 точки (1 блок, 5 аса и 43% ефективност в атака – +9). Никола Чанчота добави 14 точки, а Марко Волпато се отчете с 13 точки (3 блока, 1 ас и 75% ефективност в атака – +9).

За Реджо Емилия Рикардо Миан реализира 23 точки (4 аса и 50% ефективност в атака – +10). След Желев се нареди Мартинс Арасомван с 11 точки.

Любопитното е, че гостите спечелиха повече разигравания общо – 95:94 точки, и имаха предимство при блокадите – 10:8, и асовете – 9:7, но си тръгнаха без точка за класирането.

ЮНИОН НАПОЛИ – КОНАД (РЕДЖО ЕМИЛИЯ) 3:1 (25:22, 15:25, 25:21, 29:27)

НАПОЛИ: Максимилиано Кавана 2, Хенри Ремпел 25, Никола Чанчота 14, Джакомо Рафаели 2, Андреа Матей 5, Марко Волпато 13 – Давиде Луци-либеро (Франческо Барета 10, Роберто Мастранджело, Никола Агапитос, Паоло Бонола, Роберт Александър Гаван, Габриеле Палоша, Симоне Монда-либеро)

Старши треньор: ДЖАНЛУКА ГРАЦИОЗИ

РЕДЖО ЕМИЛИЯ: Филипо Сантамброджо 1, Рикардо Миан 23, РУСИ ЖЕЛЕВ 15, Мартен Шевалие 9, Мартинс Арасомван 11, Никълъс Сигинолфи 1 – Андреа Марини-либеро (Рикардо Албергини 4, Рикардо Мацон 8, Алесандро Сторки, Мартино Бигоци, Кристиан Бертацони, Алесандро Дзека-либеро)

Старши треньор: ТОМАЗО ДЗАНИ.

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