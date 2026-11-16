Мартин Атанасов с 11 точки, Олимпиакос загуби драматично от Панатинайкос

Българският национал Мартин Атанасов и неговият Олимпиакос (Пирея) отстъпиха в петгеймова битка на големия съперник Панатинайкос (Атина). „Червено-белите“ загубиха като гости с 2:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:22, 12:15) в дербито от четвъртия кръг на гръцката Волей лига, играно в зала „Мец“.

Мартин Атанасов започна като титуляр и игра в петте гейма, като завърши с 11 точки (2 блока, 1 ас, 33% ефективност в атака и 24% позитивно посрещане). Българският посрещач реализира 8 от 24 топки в нападение.

Волейболистите на Алберто Джулиани на два пъти изравняваха резултата в геймовете, но в решителния тайбрек домакините, за които не игра Николай Колев, надделяха с 15:12 и спечелиха дербито.

Сервисът бе основно оръжие на Панатинайкос, който завърши с 15 аса срещу 8 за гостите. Олимпиакос имаше сериозно предимство на блокада – 14:5, но това не се оказа достатъчно за победата.

Най-резултатен за победителите бе Расмус Нилсен с 19 точки (50% ефективност в атака). Дмитро Янчук добави 16 точки, включително впечатляващите 6 аса, а Тимоте Карл също приключи с 16 точки.

За Олимпиакос Джейк Хейнс реализира 15 точки (2 блока, 2 аса, 44% ефективност в атака – +3). Спенсър Елдър добави 13 точки (5 блока, 1 ас, 70% ефективност в атака – +10).

ПАНАТИНАЙКОС (АТИНА) – ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 22:25, 15:12)

ПАНАТИНАЙКОС: Лука Спирито 3, Расмус Нилсен 19, Дмитро Янчук 16, Тимоте Карл 16, Патрик Гасман 9, Теодорос Вулкидис 12 – Арис Хандринос-либеро (Ставрос Касабалис, Хараламбос Андреопулос 1, Танасис Протопсалтис 1, Ангелос Мандиларис, Анастасиос Грилас-либеро).

Старши треньор: ДИМИТРИС АНДРЕОПУЛОС

ОЛИМПИАКОС: Микеле Баранович 4, Джейк Хейнс 15, МАРТИН АТАНАСОВ 11, Ерик Рьорс 8, Ламброс Питакудис 4, Спенсър Елдър 13 – Димитрис Дзиаврас-либеро (Матео Хасбала, Фриксос Коцакис 1, Александрос Раптис 5, Петрос Анагносту, Вангелис Вайопулос, Никос Зупанис, Димитрис Константинидис-либеро).

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ.

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