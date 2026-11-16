Владимир Гърков със 17 точки, Борис Начев със 7 блока за трета поредна победа на Джоя дел Коле

Българските волейболисти Владимир Гърков и Борис Начев изиграха силен мач за Джоя дел Коле, който записа трета поредна победа в италианската Серия А2. Тимът на Франческо Денора Капорусо надигра у дома Алва Инокс (Порто Виро) с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:21) в среща от 5-ия кръг, играна в зала „ПалаКапурсо“.

Владимир Гърков стана втори по резултатност за победителите със 17 точки (1 ас, 59% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +5). Българският посрещач започна като титуляр и остана на игрището през всичките четири гейма.

Борис Начев бе истинска стена на мрежата със 7 точкови блокади! Центърът също игра като титуляр през целия двубой и завърши с 11 точки (7 блока и 57% ефективност в атака - +1). Само неговите блокади бяха колкото тези на целия отбор на гостите.

Джоя дел Коле наложи волята си убедително в първите две части. Домакините поведоха с 8:3 и в двата гейма, а след това увеличиха преднината си и ги спечелиха съответно с 25:15 и 25:16.

Порто Виро отговори в третата част, в която се откъсна с 16:12 и 21:14. Гърков, Начев и съотборниците им скъсиха дистанцията, но гостите задържаха аванса си за 25:23. В четвъртия гейм Джоя дел Коле отново пое инициативата, поведе с 21:15 и затвори срещата след 25:21.

Най-резултатен за успеха бе опитният диагонал Джулио Саби с 23 точки (2 блока, 3 аса и 50% ефективност в атака - +14). Феличе Сете добави 12 точки, а Кристиан Фрумуселу се отчете с 11. Домакините завършиха с внушителните 15 точкови блокади срещу 7 за съперника.

За Порто Виро Алберто Дзагето реализира 19 точки (3 блока и 47% ефективност в атака - +10). Никола Тиодзо и Ян Клобучар приключиха с по 11 точки.

След успеха Джоя дел Коле заема четвъртото място във временното класиране с 8 точки след 3 победи и 2 загуби. Порто Виро е 11-и с 6 точки и баланс 2 победи и 3 поражения.

В следващия кръг Гърков и Начев ще гостуват на Реджо Емилия на 22 ноември от 19,00 часа българско време.

ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ – АЛВА ИНОКС (ПОРТО ВИРО) 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:21)

ДЖОЯ ДЕЛ КОЛЕ: Матео Педрон 1, Джулио Саби 23, ВЛАДИМИР ГЪРКОВ 17, Феличе Сете 12, БОРИС НАЧЕВ 11, Кристиан Фрумуселу 11 – Матия Рафа-либеро (Джузепе Лонго, Стефано Фери, Салваторе Канила, Санди Персоля, Марко Мароне, Джанлука Фар)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО ДЕНОРА КАПОРУСО

ПОРТО ВИРО: Лоренцо Сперото 2, Алберто Дзагето 19, Никола Тиодзо 11, Ян Клобучар 11, Лоренцо Гротоли 9, Матео Сперандио 5 – Давиде Морджезе-либеро (Андреа Пегораро, Джакомо Брондоло, Габриеле Килойро 1, Емануеле Тасони, Якопо Милан)

Старши треньор: МАТЕО БОЛОНЯ.

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