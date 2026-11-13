Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Всичко или нищо за България срещу Исландия! Светльо Дяков гостува в Sportal Studio Live
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Дея с чиста победа над Славия в София

  • 13 ное 2026 | 20:24
  • 567
  • 0

Дея Спорт постигна победа с 3:0 (25:21, 25:23, 25:21) като гост на Славия в двубой от Winbet Супер Волей. Възпитаниците на Георги Димитров се наложиха в столичната зала „Панайот Пондалов“, като срещнаха сериозна съпротива от „белите“ във втория и третия гейм.

Бургазлии взеха първата част с 25:21, а във втората двата отбора вървяха равностойно до 11:11. Ас на Константин Динов даде аванс от две точки на гостите, а впоследствие серия от сервиси на Ерик Стоев помогна на Дея да поведе с 18:14. Славия обаче успя да навакса изоставането си и изравни при 20:20. Гостите стигнаха до три геймбола при 24:21, но столичани спасиха два от тях. Все пак Дея затвори частта с 25:23 след докосване на мрежата.

Георги Димитров: Имаме много повече опит и класа, успяхме да дадем шанс на почти всички
Георги Димитров: Имаме много повече опит и класа, успяхме да дадем шанс на почти всички

Третият гейм започна по-добре за домакините, които поведоха с 4:1. Бургазлии обаче отговориха със серия от пет поредни точки и обърнаха до 6:5. Постепенно разликата нарасна, а гостите стигнаха до осем мачбола при 24:16. Славия показа характер и спаси пет от тях, но Виктор Алкантара сложи точка на спора с успешна атака през центъра за 25:21.

Северин Димитров: Опитът не ни достигна срещу Дея, но съм доволен от играта в първите два гейма
Северин Димитров: Опитът не ни достигна срещу Дея, но съм доволен от играта в първите два гейма

Най-резултатен за победителите беше Цветан Соколов с 18 точки (16 успешни атаки, 1 блокада и 1 ас). Ерик Стоев и Виктор Бодуров добавиха по 6 точки. За Славия Александър Стоянов реализира 10 точки, а Обраян Мокуние завърши с 9.

СЛАВИЯ – ДЕЯ СПОРТ 0:3 (21:25, 23:25, 21:25)

СЛАВИЯ: Йордан Лалев 5 т., Александър Борисов 1 т., Обраян Мокуние 9 т., Александър Стоянов 10 т., Георги Костадинов 8 т., Борис Китов 3 т. – Илкай Шабан-либеро 0 т. (Антоан Веселинов 1 т., Мартин Петров 1 т., Андрей Ковачев 3 т., Николай Градинарски 0 т., Апостол Боянов 0 т., Пламен Стефанов 0 т.)

Старши треньор: Северин Димитров

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 4 т., Валентин Братоев 4 т., Константин Динов 3 т., Цветан Соколов 18 т., Ерик Стоев 6 т., Виктор Бодуров 6 т. – Хироки Кото-либеро 0 т. (Виктор Алкантара 4 т., Кристеан Киров 2 т., Георги Бъчваров 1 т., Даниел Мицин 0 т., Стилиян Стаматов-либеро 0 т.)

Старши треньор: Георги Димитров

Снимки: НВЛ

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Георги Димитров: Имаме много повече опит и класа, успяхме да дадем шанс на почти всички

Георги Димитров: Имаме много повече опит и класа, успяхме да дадем шанс на почти всички

  • 13 ное 2026 | 21:09
  • 220
  • 0
Френски гранд пред фалит

Френски гранд пред фалит

  • 13 ное 2026 | 21:06
  • 348
  • 0
Северин Димитров: Опитът не ни достигна срещу Дея, но съм доволен от играта в първите два гейма

Северин Димитров: Опитът не ни достигна срещу Дея, но съм доволен от играта в първите два гейма

  • 13 ное 2026 | 20:49
  • 305
  • 0
Емилета Рачева най-добра при загуба на Омичка в Русия

Емилета Рачева най-добра при загуба на Омичка в Русия

  • 13 ное 2026 | 20:20
  • 320
  • 0
Марица не се затрудни с Дея спорт пред погледа на Христо Стоичков

Марица не се затрудни с Дея спорт пред погледа на Христо Стоичков

  • 13 ное 2026 | 19:56
  • 469
  • 0
Димитър Калчев подсили клуб от Висшата лига

Димитър Калчев подсили клуб от Висшата лига

  • 13 ное 2026 | 19:31
  • 790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на България и Исландия: Атанас Илиев води атаката

11-те на България и Исландия: Атанас Илиев води атаката

  • 13 ное 2026 | 20:39
  • 5972
  • 14
Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
  • 16234
  • 128
Съставите на Сърбия и Германия, Кимих, Хавертц и Тер Стеген се завръщат за Бундестима

Съставите на Сърбия и Германия, Кимих, Хавертц и Тер Стеген се завръщат за Бундестима

  • 13 ное 2026 | 21:01
  • 770
  • 1
Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 15863
  • 24
Почетино през сълзи: Това беше едно от най-трудните решения в кариерата ми

Почетино през сълзи: Това беше едно от най-трудните решения в кариерата ми

  • 13 ное 2026 | 17:42
  • 14638
  • 13
Съставите на Нидерландия и Гърция: по пет промени и за "лалетата", и за "елините"

Съставите на Нидерландия и Гърция: по пет промени и за "лалетата", и за "елините"

  • 13 ное 2026 | 20:44
  • 767
  • 1