Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Пламен Константинов и Локомотив с 5-а поредна победа в Русия

  • 15 ное 2026 | 20:19
  • 737
  • 1
Пламен Константинов и Локомотив с 5-а поредна победа в Русия

Бившият селекционер на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) постигнаха 5-а поредна и общо 6-а победа в руската Суперлига. Играчите на Константинов надиграха у дома Енисей (Красноярск) с 3:0 (25:18, 26:24, 25:20) в среща от 7-ия кръг, играна този следобед пред около 5000 зрители.

Така Локомотив остана начело във временното класиране с 18 точки след 6 победи и 1 загуба, с колкото са и вторият Динамо (Москва) и третият Зенит (Санкт Петербург), но съответно със 17 и 16 точки.

В следващия 7-и кръг тимът на Пламен Константинов е домакин именно на Динамо (Москва). Дербито е в сряда (18 ноември) от 14,00 часа българско време.

Фьодор Воронков бе най-резултатен за Локомотив с 16 точки (1 блок, 2 аса, 76% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане – +12).

Омар Курбанов (1 блок, 1 ас, 59% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане – +8) и Раджабдибир Шахбанмирзаев (78% ефективност в атака – +8) добавиха 15 и 14 точки за успеха.

За Енисей единствен с двуцифрен актив бе Кирил Супрунов с 11 точки (50% ефективност в атака – +5).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) – ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) 3:0 (25:18, 26:24, 25:20)

ЛОКОМОТИВ: Лучано Де Чеко 2, Раджабдибир Шахбанмирзаев 14, Фьодор Воронков 16, Омар Курбанов 15, Михаил Вишняков 7, Дмитрий Лизик 4 – Сергей Мелкозеров-либеро (Иля Казаченков 1)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ЕНИСЕЙ: Константин Осипов, Кирил Супрунов 11, Денис Шенкел 2, Никита Коновалов 8, Сергей Бусел 6, Антон Максимов 7 – Денис Голубьов-либеро (Слави Костадинов 1, Никита Кухно 4, Денис Подколзин 1)

Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Монтана не даде гейм на Металург в Перник

Монтана не даде гейм на Металург в Перник

  • 15 ное 2026 | 19:49
  • 756
  • 2
Локомотив Авиа с лесна победа над Пирин

Локомотив Авиа с лесна победа над Пирин

  • 15 ное 2026 | 19:06
  • 1112
  • 4
Алекс Грозданов и Богданка с бърза победа за 6 от 6 в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с бърза победа за 6 от 6 в Полша

  • 15 ное 2026 | 18:34
  • 1806
  • 0
Елла Грей: Целта ми е да ставам все по-добра, а отборът все по-успешен

Елла Грей: Целта ми е да ставам все по-добра, а отборът все по-успешен

  • 15 ное 2026 | 18:08
  • 617
  • 0
Евелина Цветанова: Не успяхме да се противопоставим на Левски

Евелина Цветанова: Не успяхме да се противопоставим на Левски

  • 15 ное 2026 | 18:00
  • 762
  • 0
Драган Нешич: Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече

Драган Нешич: Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече

  • 15 ное 2026 | 17:55
  • 680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

  • 15 ное 2026 | 17:40
  • 9886
  • 65
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 50054
  • 116
Испания - Англия (съставите)

Испания - Англия (съставите)

  • 15 ное 2026 | 20:42
  • 2868
  • 3
Съставите на Белгия и Италия за ключовия сблъсък

Съставите на Белгия и Италия за ключовия сблъсък

  • 15 ное 2026 | 21:03
  • 978
  • 1
Франция - Турция (съставите)

Франция - Турция (съставите)

  • 15 ное 2026 | 21:00
  • 1277
  • 0
Националният отбор се връща да играе в София

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 29450
  • 77