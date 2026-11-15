Пламен Константинов и Локомотив с 5-а поредна победа в Русия

Бившият селекционер на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) постигнаха 5-а поредна и общо 6-а победа в руската Суперлига. Играчите на Константинов надиграха у дома Енисей (Красноярск) с 3:0 (25:18, 26:24, 25:20) в среща от 7-ия кръг, играна този следобед пред около 5000 зрители.

Така Локомотив остана начело във временното класиране с 18 точки след 6 победи и 1 загуба, с колкото са и вторият Динамо (Москва) и третият Зенит (Санкт Петербург), но съответно със 17 и 16 точки.

В следващия 7-и кръг тимът на Пламен Константинов е домакин именно на Динамо (Москва). Дербито е в сряда (18 ноември) от 14,00 часа българско време.

Фьодор Воронков бе най-резултатен за Локомотив с 16 точки (1 блок, 2 аса, 76% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане – +12).

Омар Курбанов (1 блок, 1 ас, 59% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане – +8) и Раджабдибир Шахбанмирзаев (78% ефективност в атака – +8) добавиха 15 и 14 точки за успеха.

За Енисей единствен с двуцифрен актив бе Кирил Супрунов с 11 точки (50% ефективност в атака – +5).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) – ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) 3:0 (25:18, 26:24, 25:20)

ЛОКОМОТИВ: Лучано Де Чеко 2, Раджабдибир Шахбанмирзаев 14, Фьодор Воронков 16, Омар Курбанов 15, Михаил Вишняков 7, Дмитрий Лизик 4 – Сергей Мелкозеров-либеро (Иля Казаченков 1)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ЕНИСЕЙ: Константин Осипов, Кирил Супрунов 11, Денис Шенкел 2, Никита Коновалов 8, Сергей Бусел 6, Антон Максимов 7 – Денис Голубьов-либеро (Слави Костадинов 1, Никита Кухно 4, Денис Подколзин 1)

Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ.

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