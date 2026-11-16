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Дамян Колев и Лудвигсбург с 5 от 5 в Германия

  • 16 ное 2026 | 14:07
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Дамян Колев и Лудвигсбург с 5 от 5 в Германия

Либерото на националния отбор на България Дамян Колев записа нов успех в Германия.

Неговият Барок Волейс МТВ (Лудвигсбург) спечели и 5-ия си мач от първенството, след като се наложи у дома над Енергиеквеле Нетцхоперс (Кьонигс Вустерхаузен) с 3:0 (25:16, 25:17, 25:19) пред 753 зрители в „Рундспортхале“.

Либерото на националния отбор и трикратен шампион с Левски София, за когото това е първи ангажимент зад граница, игра цял мач с 54% позитивно и 46% перфектно посрещане.

С 5 победи и 13 точки Лудвисбург е на 4-о място във временното класиране.

Адриан Мол бе най-резултатен с 19 точки и получи наградата за MVP. Мариус Бюхи добави 18 точки за успеха. Мол приключи с 1 блок и 58% ефективност в атака, а Бюхи – с 1 блок, 2 аса и 56% ефективност в атака.

За Нетцхоперс най-резултатен бе Максимилиан Кьониг с 9 точки (2 блока, 1 ас и 86% ефективност в атака). Джона Кийт Дюк добави 8 точки, включително 3 блока и 1 ас.

БАРОК ВОЛЕЙС МТВ (ЛУДВИГСБУРГ) – ЕНЕРГИЕКВЕЛЕ НЕТЦХОПЕРС (КЬОНИГС ВУСТЕРХАУЗЕН) 3:0 (25:16, 25:17, 25:19)

ЛУДВИГСБУРГ: Алфред Бринк 1, Мариус Бюхи 18, Бен-Симон Бонин 8, Адриан Мол 19, Максим Гюнтер 7, Кейлъб Липскомб 2 – Дамян Колев-либеро (Грегор Миге).

Старши треньор: ПАТРИК ЩОЙЕРВАЛД

НЕТЦХОПЕРС: Ханес Геркен, Кристофер Бисгор 6, Тео Тимерман 6, Томас Фризен 5, Максимилиан Кьониг 9, Джона Кийт Дюк 8 – Тим Тюрпе-либеро (Шон Хютиг, Тим Шмидт 2, Юлиан Ленц 1, Джейдън Янке-либеро)

Старши треньор: КОНСТАНТ ЧУАСИ.

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