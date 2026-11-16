Двоен удар за Фенербахче: двама ключови играчи с контузии

Победата на Фенербахче над Анадолу Ефес в турското първенство бе помрачена от новини за контузии на двама основни играчи. Изпълнителният директор на клуба Омер Онан съобщи, че Николо Мели може да се нуждае от операция на менискуса, а Бракстън Кий е получил травма на пръста по време на двубоя.

Мели, който пропусна последните няколко срещи, включително тази срещу Париж, ще замине за Италия за допълнителни медицински прегледи. След тях ще стане ясно дали е необходима хирургическа намеса.

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„Мели има проблем с менискуса. Той премина медицински прегледи и утре ще замине за Италия, където може да се наложи да бъде опериран“, заяви Онан.

Италианският национал ще бъде извън игра за известно време, но срокът за възстановяването му все още не е уточнен. От клуба ще дадат повече информация след потвърждаване на диагнозата и лечението.

Допълнително притеснение за Фенербахче е състоянието на Бракстън Кий, който се контузи към края на третата четвърт срещу Ефес. При скок той е получил изкълчване на пръста и сериозна разкъсна рана.

По думите на Онан пръстът е бил наместен, а раната — зашита и превързана. Кий ще премине допълнителни изследвания в болница, включително рентгенова снимка, за да се установи дали има и счупване.

„Надявам се да няма фрактура или други усложнения“, коментира изпълнителният директор на Фенербахче.

Засега няма яснота дали и колко време Кий ще отсъства от игра. Окончателна оценка на състоянието му се очаква след болничните прегледи.

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Снимки: Imago