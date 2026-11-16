Локомотив Пловдив с огромен жест към феновете за мач от ФИБА Къп в Румъния

От Локомотив Пловдив правят огромен жест към своите фенове за мача с Орадя от седмия кръг на турнира ФИБА Къп. Пловдивският клуб пуска безплатна екскурзия до Румъния за привържениците, които желаят да подкрепят отбора на живо в изключително важния мач на европейската сцена.

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"БЕЗПЛАТНА ЕКСКУРЗИЯ ДО ОРАДЯ! БК Локомотив Пловдив организира безплатно пътуване за привържениците на отбора за гостуването ни на Орадя в турнира ФИБА Къп!Нека бъдем заедно и в поредното европейско предизвикателство на "черно-белите"!



ПРОГРАМА НА ПЪТУВАНЕТО

Маршрут: Пловдив – Видин – Калафат – Орадя

17.11.2026 г. 20:30 ч. – Сборен пункт: стадион „Христо Бонев“ / Локомотив

21:00 ч. – Отпътуване от Пловдив

18.11.2026 г. Пристигане в Орадя преди обяд

19:00 ч. – Мачът срещу Орадя

22:00 ч. – Отпътуване обратно към Пловдив", написаха от Локо в официалните си профили в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Българският тим е с баланс от три победи и три загуби във ФИБА Къп до този момент.

Снимка: ФИБА

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