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Капитанът на "гробарите" знае ключа за успех срещу Валенсия

  • 16 ное 2026 | 15:21
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Капитанът на "гробарите" знае ключа за успех срещу Валенсия

Във вторник от 21:45 часа Партизан посреща лидера в Евролигата. Валенсия в момента оглавява класирането с актив от 8 победи и 3 загуби.

„Е, това вече не е клубът, в който бях аз. Напълно различен отбор е, с изцяло ново ръководство и играчи. Смятам, че са наистина страхотен състав. Играят отлично, което не се очакваше след толкова силния предишен сезон, но изградиха добър колектив, явно имат страхотна химия и ще ни бъде изключително трудно да ги победим. Това е първият ни по-сериозен мач и по-сериозен противник след Макаби и Баскония този месец, така че утре е идеалната възможност да видим къде се намираме спрямо най-добрите отбори“, сподели Ваня Маринкович.

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Капитанът на сръбския гранд е наясно откъде идва най-голямата заплаха.

„Най-важното е да спрем трима техни състезатели. Това са Шортс, Тейлър и Брукс. Със сигурност всичко започва от Шортс. Ако успеем да ги неутрализираме, и по-специално него – да не пробива първата ни линия на защита, мисля, че имаме сериозни шансове. Трябва и да овладеем борбата под коша, защото те са номер едно в турнира по офанзивни борби.“

Маринкович смята, че Евролигата през този сезон е изключително равностойна.

„Във Валенсия очевидно вършат страхотна работа и това е може би единственият тим, който бих отличил като направил осезаем скок спрямо миналата година. Като цяло обаче първенството е доста изравнено. Някои стартираха с 5:0, а след това записаха поредица от поражения, така че през тази кампания наистина всеки може да победи всеки. А това е обнадеждаващо и за нас, тъй като все още не сме в пълен състав.“

Партизан влиза в тази среща след поражение от Задар в АБА Лига.

„Хубавото е, че сме домакини и че не сме пътували много, ходихме само до Задар. Пътят не беше от най-леките, но всичко останало е в наша полза, с изключение на кадровите проблеми... Някой се завръща, друг се контузва. За щастие, сега разполагаме с по-широка скамейка и отсъствията не са толкова голям пасив. Със сигурност не е приятно да се губи. Особено с оглед на играта ни през първото полувреме, беше направо мъчително за гледане. Но от друга страна бяхме само с 10 баскетболисти, Крис пристигна едва преди три дни и всичко това допринесе за неуспеха. Радващото е, че играем отново още утре. Днес имаме тренировка, а след три дни ни предстои нов двубой. Не бива да мислим повече за Задар – случилото се случи. Гледаме напред, длъжни сме да се подготвим за Валенсия и Бешикташ, а през идния уикенд да компенсираме грешката от Задар в мача срещу Дубай.“

„Гробарите“ са с баланс от 6 победи и 5 загуби в Евролигата, като в предишните два кръга спечелиха домакинствата си срещу Макаби и Баскония.

Класиране в Евролигата:

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Снимки: Gettyimages

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