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Какво предстои в кръг №12 от Евролигата

  • 16 ное 2026 | 12:16
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Какво предстои в кръг №12 от Евролигата

Срещите от кръг №12 в Евролигата ще се изиграят на 17 и 18 ноември (вторник и сряда), а ето и кои са те.

На 17 ноември от 18:00 часа Дубай приема Анадолу Ефес.

В 19:00 часа стартира срещата между Макаби Тел Авив и Олимпиакос, чийто екип носят българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в Кипър.

От 20:00 часа е сблъсъкът между Жалгирис и Байерн Мюнхен в Каунас.

По същото време Фенербахче приема АСВЕЛ Вильорбан в Истанбул.

В 21:30 часа е мачът между Барселона и Париж в Испания.

По същото време ще се изиграят още два двубоя, този между Олимпия Милано и Цървена звезда в Италия, както и между Баскония и Апоел Тел Авив в Испания.

В 21:45 часа Партизан приема Валенсия в "Белградска Арена".

Последният мач за вечерта стартира в 22:00 часа в Италия, където Виртус Болоня приема Панатинайкос.

На следващия ден (18 ноември) от 19:00 часа Бешикташ приема Реал Мадрид в Истанбул.

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Снимки: Gettyimages

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