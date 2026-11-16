Какво предстои в кръг №12 от Евролигата

Срещите от кръг №12 в Евролигата ще се изиграят на 17 и 18 ноември (вторник и сряда), а ето и кои са те.
На 17 ноември от 18:00 часа Дубай приема Анадолу Ефес.
В 19:00 часа стартира срещата между Макаби Тел Авив и Олимпиакос, чийто екип носят българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в Кипър.
От 20:00 часа е сблъсъкът между Жалгирис и Байерн Мюнхен в Каунас.
По същото време Фенербахче приема АСВЕЛ Вильорбан в Истанбул.
В 21:30 часа е мачът между Барселона и Париж в Испания.
По същото време ще се изиграят още два двубоя, този между Олимпия Милано и Цървена звезда в Италия, както и между Баскония и Апоел Тел Авив в Испания.
В 21:45 часа Партизан приема Валенсия в "Белградска Арена".
Последният мач за вечерта стартира в 22:00 часа в Италия, където Виртус Болоня приема Панатинайкос.
На следващия ден (18 ноември) от 19:00 часа Бешикташ приема Реал Мадрид в Истанбул.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages