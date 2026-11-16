Партизан без трима срещу лидера в Евролигата

Баскетболистите на Партизан излизат срещу Валенсия в 12-ия кръг на Евролигата, като „черно-белите“ няма да разполагат с трима ключови играчи.

Както обяви Жоан Пеняроя преди двубоя с Валенсия, сръбският гранд няма да може да разчитат на Итън Томпсън, Кеварийъс Хейс и Дерик Уилис, които имат проблеми с контузии.

Припомняме, че Томпсън се контузи срещу Баскония след тежко падане при опит за стрелба към коша. Хейс има травма в рамото, а Уилис лекува контузия на крака още от първия кръг на Евролигата.

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„Черно-белите“ са в серия от две поредни победи в Евролигата, но отсъствието на това трио е сериозен повод за притеснение. Съставът на Жоан Пеняроя посреща тима на Валенсия, който играе страхотен баскетбол и оглавява класирането в Евролигата с баланс от 8-3. От своя страна „гробарите“ имат шест успеха и пет поражения до момента. След този сблъсък те ще премерят сили с Бешикташ в 13-ия кръг.

Класиране в Евролигата

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Снимки: Gettyimages