Дубай привлече 43-годишна легенда на европейския баскетбол

Дубай официално се споразумя с бразилския плеймейкър Марселиньо Хуертас за договор до края на сезон 2026/27. С привличането на 43-годишния ветеран клубът добавя към състава си един от най-опитните гардове в европейския баскетбол.

Хуертас пристига от Ла Лагуна Тенерифе, където през настоящия сезон в испанската Лига Ендеса записва средно по 15,1 точки, 3,9 асистенции и коефициент на полезно действие от 17,4 на мач.

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Бразилецът има над 200 двубоя в Евролигата и два сезона в НБА с екипа на Лос Анджелис Лейкърс. Сред индивидуалните му отличия е наградата за най-полезен играч на Лига Ендеса за сезон 2024/25. През кариерата си той многократно е попадал и в идеалната петица на испанското първенство.

На 43 години Хуертас би станал вторият най-възрастен играч в историята на Евролигата, ако запише участие с екипа на Дубай. Пред него остава единствено Дан Гей, който през 2007 г. играе в турнира за Фортитудо Болоня на 45 години, 6 месеца и 14 дни.

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