ЛеБрон Джеймс след изкачването на третото място във вечната класация за асистенции в НБА: Това е нещо, което не предвиждах за кариерата си

Звездата на Филаделфия 76ърс ЛеБрон Джеймс се изкачи на третото място във вечната ранглиста за асистенции в Националната баскетболна асоциация (НБА) при победата със 131:124 срещу Индиана Пейсърс, но самият той заяви, че не го е очаквал на по-ранен етап от кариерата си.

41-годишният ветеран подаде топката на Ви Джей Еджкомб за 11-ата си асистенция в двубоя, с която задмина Джейсън Кид. Джеймс вече е има 12092 завършващи подавания в кариерата си, с което изостава единствено от Джон Стоктън (15806) и Крис Пол (12552).

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"Това е много смиряващо. Това е нещо, което не предвиждах за кариерата си. Обаче винаги съм знаел, че асистенциите означават много за мен. Просто движението на топката, да мога да намирам съотборниците си и да им подавам топката точно", заяви ЛеБрон Джеймс, цитиран от ESPN.

Крилото на Сиксърс завърши срещата с 15 точки, 11 асистенции и 7 борби и в хода на срещата имаше няколко зрелищни асистенции, включително пас за Джейлън Браун без да гледа, който предизвика изумление от публиката. Той се пошегува, че съотборниците му се приспособяват към подаванията му по необходимост, след като "няколко пъти ги е ударил по главата" по време на тренировките.

"Можете да попитате Ви Джей със сигурност. Ударих го няколко пъти", пошегува се Джеймс.

През настоящия сезон четирикратният носител на приза за "Най-полезен" играч има средни показатели от 15,1 точки, 7,2 борби и 6,9 асистенции на мач, а тимът му Филаделфия заема второто място в Източната конференция на НБА с баланс 11-3, зад Бостън Селтикс, който е с 11-2.

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