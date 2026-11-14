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Австрия спечели промоция за елита, Ейре ще гони дивото

  • 14 ное 2026 | 23:59
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Австрия спечели промоция за елита, Ейре ще гони дивото

Австрия победи Ейре с 1:0 в двубой от петия кръг на Лига "B" в Лигата на нациите и си осигури първото място в групата и завръщане в елитната дивизия на турнира. Герой за селекцията на Ралф Рангник стана Саша Калайджич, който отбеляза единственото попадение в 78-ата минута на срещата, играна пред 16 700 зрители на „Райфайзен Арена“ в Линц.

Така Австрия продължи впечатляващата си серия без загуба на собствен терен, която вече достигна 17 мача. По-важното за отбора на Рангник обаче е, че победата гарантира първото място в групата и участие в Лига "А" в следващото издание на надпреварата.

Австрийците започнаха активно и още в 3-тата минута Кристоф Баумгартнер отправи опасен удар, спасен от вратаря на гостите Куивин Келъхър. Ейре обаче не се прибра изцяло в защита и също създаде положения чрез Трой Парът, който на два пъти застраши австрийската врата през първото полувреме.

В 35-ата минута Келъхър се намеси блестящо и след изстрел на Кристоф Ланг, а многобройните неточности в играта на домакините не им позволиха да стигнат до попадение преди почивката. Ирландците имаха своите шансове, но Александер Шлагер беше непробиваем.

След подновяването на играта натискът на Будестима постепенно се засили. Михаел Грегорич пропусна с глава, а Кевин Дансо и Баумгартнер също не успяха да преодолеят ирландския страж. На другия край Шлагер трябваше да се намесва решително след опасни атаки на гостите.

Развръзката настъпи в 78-ата минута. След изпълнение на корнер и продължена топка Грегорич я насочи с глава към малкото наказателно поле, където появилият се като резерва Саша Калайджич успя да я прати в мрежата за 1:0.

В заключителните минути Ейре потърси изравняването, но Шлагер запази преднината на своя отбор, включително с важно спасяване срещу Чиедози Огбене в 88-ата минута.

В последния кръг Австрия ще играе срещу Израел, а Ейре ще посрщене Косово. "Детелините" се нуждаят от задължителна победа, за да финишират втори и да си осигурят участие в плейофите за промоция.

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