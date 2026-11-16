Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Самуил Вълчинов с 17 точки и MVP, Финикас с обрат срещу Каламата

  • 16 ное 2026 | 13:35
  • 338
  • 0
Самуил Вълчинов с 17 точки и MVP, Финикас с обрат срещу Каламата

Самуил Вълчинов и Любослав Телкийски помогнаха на Финикас (Сирос) да запише победа в гръцката Волей лига. Отборът на двамата българи обърна Каламата ’80 с 3:1 (23:25, 25:11, 26:24, 25:19) в среща от четвъртия кръг.

Двубоят се игра на неутрален терен в зала „Мелина Меркури“ в Ренти заради ремонтните дейности в залата на Финикас на остров Сирос.

Самуил Вълчинов изигра отличен мач и стана най-резултатен за победителите със 17 точки (2 блока, 63% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане – +11). Българският посрещач започна като титуляр в четирите гейма и реализира 15 от 24 топки в нападение.

Любослав Телкийски също бе титуляр във всички части, като разпределителят завърши с 1 точка от блокада. Под негово ръководство Финикас постигна 52% ефективност в атака срещу 46% за съперника.

След загубения първи гейм отборът на двамата българи отговори с категоричното 25:11. Ключова се оказа третата част, която Финикас измъкна с 26:24, а след това затвори срещата с 25:19.

Спирос Хакас добави 13 точки (2 аса, 41% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане – +6). Габриеле Нели приключи с 12 точки (50% ефективност в атака – +4), а Никодемус Майер се отчете с 11 точки (4 блока, 2 аса и 71% ефективност в атака – +8).

За Каламата най-резултатни бяха Ангелос Марку и Елхосини Абделрахман с по 15 точки. Кристоф Хорват добави още 10, но това не бе достатъчно за успеха.

ФИНИКАС (СИРОС) – КАЛАМАТА ’80 3:1 (23:25, 25:11, 26:24, 25:19)

ФИНИКАС: Любослав Телкийски 1, Габриеле Нели 12, Самуил Вълчинов 17, Спирос Хакас 13, Никодемус Майер 11, Миика Хаапаниеми 4 – Сотирис Синадинос-либеро (Христос Салтаферидис, Василис Конидис, Александрос Индрислари, Франгискос Ригуцос, Теофанис Русопулос, Михалис Каялис, Мартин Алиай-либеро)

Старши треньор: ТЕОДОРОС ХАДЖИАНТОНИУ

КАЛАМАТА: Роман Жос 3, Ангелос Марку 15, Кристоф Хорват 10, Елхосини Абделрахман 15, Жан Паскал Диатa Диедиу 4, Аксел Телес Родригес 9 – Ксенофон Грумусас-либеро (Константинос Бардукас, Константинос Далакурас, Константинос Цецилас, Евангелос Дакурис, Танасис Архондис, Николаос Бирбилис, Андреас Кондостатис)

Старши треньор: ФЛАВИО ГУЛИНЕЛИ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Джанлоренцо Бленджини и Милано с 9 от 9 в Италия

Джанлоренцо Бленджини и Милано с 9 от 9 в Италия

  • 16 ное 2026 | 14:31
  • 518
  • 1
Дамян Колев и Лудвигсбург с 5 от 5 в Германия

Дамян Колев и Лудвигсбург с 5 от 5 в Германия

  • 16 ное 2026 | 14:07
  • 377
  • 0
Братя Николови изпуснаха първи трофей в Италия! Перуджа с невероятен обрат срещу Лубе за Суперкупата

Братя Николови изпуснаха първи трофей в Италия! Перуджа с невероятен обрат срещу Лубе за Суперкупата

  • 15 ное 2026 | 21:57
  • 15482
  • 35
Пламен Константинов и Локомотив с 5-а поредна победа в Русия

Пламен Константинов и Локомотив с 5-а поредна победа в Русия

  • 15 ное 2026 | 20:19
  • 3146
  • 2
Монтана не даде гейм на Металург в Перник

Монтана не даде гейм на Металург в Перник

  • 15 ное 2026 | 19:49
  • 1469
  • 2
Локомотив Авиа с лесна победа над Пирин

Локомотив Авиа с лесна победа над Пирин

  • 15 ное 2026 | 19:06
  • 1743
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 1559
  • 3
България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 13925
  • 66
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 29468
  • 26
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 19688
  • 18
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 10245
  • 13
Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 07:05
  • 12595
  • 3