Самуил Вълчинов с 17 точки и MVP, Финикас с обрат срещу Каламата

Самуил Вълчинов и Любослав Телкийски помогнаха на Финикас (Сирос) да запише победа в гръцката Волей лига. Отборът на двамата българи обърна Каламата ’80 с 3:1 (23:25, 25:11, 26:24, 25:19) в среща от четвъртия кръг.

Двубоят се игра на неутрален терен в зала „Мелина Меркури“ в Ренти заради ремонтните дейности в залата на Финикас на остров Сирос.

Самуил Вълчинов изигра отличен мач и стана най-резултатен за победителите със 17 точки (2 блока, 63% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане – +11). Българският посрещач започна като титуляр в четирите гейма и реализира 15 от 24 топки в нападение.

Любослав Телкийски също бе титуляр във всички части, като разпределителят завърши с 1 точка от блокада. Под негово ръководство Финикас постигна 52% ефективност в атака срещу 46% за съперника.

След загубения първи гейм отборът на двамата българи отговори с категоричното 25:11. Ключова се оказа третата част, която Финикас измъкна с 26:24, а след това затвори срещата с 25:19.

Спирос Хакас добави 13 точки (2 аса, 41% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане – +6). Габриеле Нели приключи с 12 точки (50% ефективност в атака – +4), а Никодемус Майер се отчете с 11 точки (4 блока, 2 аса и 71% ефективност в атака – +8).

За Каламата най-резултатни бяха Ангелос Марку и Елхосини Абделрахман с по 15 точки. Кристоф Хорват добави още 10, но това не бе достатъчно за успеха.

ФИНИКАС (СИРОС) – КАЛАМАТА ’80 3:1 (23:25, 25:11, 26:24, 25:19)

ФИНИКАС: Любослав Телкийски 1, Габриеле Нели 12, Самуил Вълчинов 17, Спирос Хакас 13, Никодемус Майер 11, Миика Хаапаниеми 4 – Сотирис Синадинос-либеро (Христос Салтаферидис, Василис Конидис, Александрос Индрислари, Франгискос Ригуцос, Теофанис Русопулос, Михалис Каялис, Мартин Алиай-либеро)

Старши треньор: ТЕОДОРОС ХАДЖИАНТОНИУ

КАЛАМАТА: Роман Жос 3, Ангелос Марку 15, Кристоф Хорват 10, Елхосини Абделрахман 15, Жан Паскал Диатa Диедиу 4, Аксел Телес Родригес 9 – Ксенофон Грумусас-либеро (Константинос Бардукас, Константинос Далакурас, Константинос Цецилас, Евангелос Дакурис, Танасис Архондис, Николаос Бирбилис, Андреас Кондостатис)

Старши треньор: ФЛАВИО ГУЛИНЕЛИ.

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