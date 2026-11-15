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Локомотив Авиа с лесна победа над Пирин

  • 15 ное 2026 | 19:06
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Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) постигна едва втора победа за сезона в WINBET Супер Волей. Воденият от Найден Найденов тим надигра лесно като домакин Пирин (Разлог) с 3:0 (25:20, 25:13, 25:21) в среща от 5-ия кръг на първенството, играна тази вечер пред над 200 зрители в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Така пловдичани са на 7-о място във временното класиране с 2 победи, 2 загуби и 6 точки, а Пирин е на предпоследната 10-а позиция с едва 1 победа, 4 загуби и 3 точки. В следващия 6-и кръг Локомотив е отново домакин, но на Славия, докато разложани приемат ЦСКА. И двата мача са в неделя (22 ноември) съответно от 17,00 и 19,00 часа българско време.

Тодор Димитров бе най-поолезен за Локомотив Авиа с 15 точки (6 аса!, 64% ефективност в атака и 13% позитивно посрещане – +8). Жулиен Георгиев и включилият се като резерва Мартин Мечкаров завършиха с 9 и 8 точки за победата.

За тима на Пирин Димитър Дулчев (1 ас и 57% ефективност в атака – +9) и Иван Тасев (2 аса, 67% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане – +7) реализираха 14 и 12 точки.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) – ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:0 (25:20, 25:13, 25:21)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Добромир Димитров 4, Жулиен Георгиев 9, Розалин Пенчев 6, Тодор Димитров 15, Александър Николов 5, Николай Къртев 3 – Мартин Иванов-либеро (Кирил Колев 7, Мартин Мечкаров 8, Иван Кисьов-либеро).

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев, Димитър Дулчев 14, Виктор Томов 6, Иван Тасев 12, Павел Душков 5, Костадин Гаджанов 3 – Дафин Котцаков-либеро (Любомир Златков, Вилиан Хаджиев, Георги Елчинов)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

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