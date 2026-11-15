Алекс Грозданов и Богданка с бърза победа за 6 от 6 в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) продължават непобедени в полската Таурон лига, след като записаха 6-а поредна победа. Играчите на Стефан Антига биха бързо и категорично като домакини Асеко Ресовия (Жешув) с 3:0 (25:17, 25:21, 25:23) в мач от 6-ия кръг на първенството, игран този следобед пред над 4200 зрители.

По този начин Богданка е еднолично на първото място във временното класиране с 6 победи от 6 мача и 18 точки. В следващия 7-и кръг Грозданов и съотборниците му са гости на Стилон (Гожув). Срещата е в сряда (18 ноември) от 21,30 часа българско време.

Алекс Грозданов със 100% ефективност в атака при победа №5 на Богданка в Полша

Алекс Грозданов игра стабилно цял мач и завърши с 8 точки (1 блок и 70% ефективност в атака - +7) за победата.

Най-резултатен за Богданка бе Ран Такахаши с 14 точки (1 блок, 2 аса, 57% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +9), а Вилфредо Леон и Матеуш Малиновски добавиха по 12 точки за победата.

Но за MVP на мача беше обявен либерото на победителите Томохиро Огава.

За тима на Ресовия Тобиас Бранд (1 блок, 52% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане - +9) и Клемен Чебул (1 блок, 1 ас, 43% ефективност в атака и 18% позитивно посрещане - +5) приключиха с по 12 точки.

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