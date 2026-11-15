Монтана не даде гейм на Металург в Перник

Волейболистите на Монтана записаха трета поредна победа в WINBET Супер Волей. Играчите на Даниел Пеев се наложиха като гости Металург (Перник) с 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) в среща от 5-ия кръг в шампионата, играна тази вечер пред 300 зрители в зала "Борис Гюдеров".

Монтанчани са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки. Металург пък е на 9-а позиция в подреждането с 1 победа, 4 загуби и 3 точки в актива си. В 6-ия кръг Монтана е домакин на Дунав (Русе), а перничани гостуват на лидера Нефтохимик 2010 (Бургас). Мачовете са съответно в петък (20 ноември) от 18,00 часа и в събота (21 ноември) от 19,00 часа.

Най-полезен за Монтана бе Жоао Лима с 16 точки (2 блока, 1 ас и 54% ефективност в атака – +7). Тимофей Бенкович добави още 10 точки (2 аса, 38% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане – +3) за победата.

За домакините от Металург Мариян Наков (2 аса и 30% ефективност в атака – +4) и Константин Манолев (2 блока, 1 ас, 35% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане) записаха по 10 точки.

МЕТАЛУРГ (ПЕРНИК) – МОНТАНА 0:3 (21:25, 20:25, 22:25)

МЕТАЛУРГ: Кристоф Тот, Мариян Наков 10, Константин Манолев 10, Християн Великов 3, Красимир Митев 2, Томислав Русев 9 – Христо Колев-либеро (Нико Инджелиев 1, Любослав Симеонов, Николай Миховски 1, Дейвид Барутов 2, Любомир Атанасов-либеро)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО МОЛО

МОНТАНА: Виктор Жеков 4, Жоао Лима 16, Тимофей Бенкович 10, Николай Иванов 8, Бруно Рубо 7, Костадин Козелов 8 – Калоян Ботев-либеро (Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

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