Национал с добро представяне при победа на Палмер в Испания

Българският национал Емил Стоилов и неговият клубен тим Палмер Баскет надиграха Албасете с 80:71 като домакини в среща от осмия кръг в испанската втора дивизия.

Победата беше трета за Палмер в последните пет мача на отбора и общо пета в лигата.

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Стоилов се отличи с 10 точки, 9 борби и 2 асистенции за 19 минути на терена за домакините.

Следващият мач на Палмер Баскет е гостуване на Оренсе на 18 ноември в елиминациите от турнира за Купата на Испания за дивизията, а три дни по-късно предстои и мач като гост на Паленсия в шампионата.

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