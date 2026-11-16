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Никс надделяха над Торонто след продължение и драматична тройка на Брънсън

  • 16 ное 2026 | 09:48
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Никс надделяха над Торонто след продължение и драматична тройка на Брънсън

Джейлън Брънсън реализира ключова тройка 33 секунди преди края на продължението, за да изведе Ню Йорк Никс до труден успех със 112:108 срещу Торонто Раптърс. Това е 14-та поредна победа за нюйоркчани в съперничеството между двата тима.

Брънсън завърши срещата с 28 точки, а със същия точков актив и впечатляващите 17 борби се отличи Карл-Антъни Таунс. Гостите успяха да заличат изоставане от 13 точки в последната четвърт, за да прекъснат серията си от две последователни загуби. Ландри Шамет добави 23 точки, а О Джи Ануноби се отчете с 21 точки срещу бившия си отбор.

За състава на Торонто Скоти Барнс се завърна на паркета след пропуснати четири срещи заради разтежение на слабините и наниза 30 точки. Джамал Шийд добави 19, но канадският тим допусна четвърто поредно поражение и общо седмо в последните си девет двубоя. Раптърс остават с баланс 3-8 в 11 мача без контузения Кауай Ленърд, който продължава да лекува коляно.

Торонто пропиля двуцифрен аванс за трети пореден път, след като по-рано изпусна преднина от 22 точки срещу Бостън и 17 точки срещу Филаделфия. В последната част домакините водеха с 84:71 след успешна стрелба на Иманюъл Куикли при оставащи 8:55 минути. Никс обаче реагираха с точна тройка на Шамет за равенство 1:16 преди края, а Таунс изведе гостите напред с нов изстрел зад арката 20 секунди преди сирената. Това бяха и единствените две успешни тройки за нюйоркчани от 10 опита в решителната четвърт.

Барнс вкара зрелищна тройка 13 секунди преди края на редовното време и прати двубоя в продължение, но там хладнокръвието на Брънсън реши изхода.

Куикли приключи със 17 точки за канадците, Ар Джей Барет вкара 14, Якоб Пьолтъл добави 11, а Колин Мъри-Бойлс овладя рекордните за сезона си 13 борби. В редиците на победителите Джош Харт остана без отбелязана точка за втори пореден мач, записвайки 0 от 5 в стрелбата за 26 минути на терена, като бе използван предимно в защита в заключителните фази.

Последната победа на Раптърс срещу този опонент датира от януари 2023 година. Двата тима ще премерят сили отново в Торонто във вторник вечер.

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