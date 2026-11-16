GIANTX изгражда изцяло нов състав за догодина

Отборът на GIANTX е финализирал състава си за следващия сезон в европейското първенство по League of Legends - LEC, твърдят от Sheep Esports.

Новите попълнения са Алекс "Myrwn" Вилярехо на топлейн, Франсиско "Thayger" Мазо Санчес в джънгъл, Чон "Feisty" Сон-хун в мидлейн, Францишек "HARPOON" Грижкевич като ADC и Ким "Piero" Джун-хун на позицията съпорт. Очаква се старши треньорът Андре "Guilhoto" Перейра Гилото да запази поста си.

Myrwn пристига след три сезона с Movistar KOI, а Thayger се завръща в LEC след успешна година с Galions, с който спечели две поредни титли в EMEA Masters. Неговият съотборник HARPOON също преминава в GIANTX и ще направи дебют в елита. Feisty се завръща в организацията след престой в Бразилия, където спечели втория сплит на CBLOL с LØS. Piero пък идва от Solary след успешен сезон с титли в LFL Invitational, EMEA Masters Winter и LFL Spring.

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