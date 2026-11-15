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FaZe Clan разгроми DarkZero с 3:0 и сложи край на петгодишната суша без Мейджър титла

  • 15 ное 2026 | 21:28
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FaZe Clan разгроми DarkZero с 3:0 и сложи край на петгодишната суша без Мейджър титла

FaZe Clan триумфира на BLAST R6 Major в Осака, след като победи DarkZero Esports с 3:0 във финала. Успехът сложи край на петгодишното чакане за Мейджър титла на бразилския състав – точно пет години след триумфа му на турнира в Швеция през ноември 2021 г. По пътя към трофея FaZe отстрани още G2 Esports и Team Falcons.

Финалната серия започна с оспорвана битка на Border, спечелена от FaZe с 8:7 след продължения. След това бразилците надделяха с по 7:4 на Chalet и Lair. С титлата в Осака тимът завърши историческа тройна корона, след като през 2026 г. спечели и Six Invitational, и Световното по електронни спортове. FaZe стана първата организация в историята на Rainbow Six Siege, спечелила и трите големи международни състезания в рамките на тази серия.

Снимка: Rainbow Six Esports

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