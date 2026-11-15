Звездата donk с второ разочарование днес, рекордът му бе подобрен

18-годишният Александър "ayakasi" Кононов от HOTU Academy записа най-високия FACEIT Elo в историята на CS2 - 5528 точки.

The highest Elo in FACEIT CS2 now belongs to 18-year-old taini- at 5,528, breaking the record of 5,513 set by donk in August. Since starting Season 9 at 3,204, he’s climbed 2,324 Elo across 551 matches, averaging a 1.26 FACEIT Rating. 23 days remain in Season 9. https://t.co/YacZTJRm3Q — FACEIT CS2 (@FACEITcs) November 15, 2026

С това младият състезател подобри предишния рекорд от 5513 Elo, поставен от звездата Данил "donk" Кришковец през август 2026 година.

FURIA разгроми Spirit и вдигна трифея в Хонгконг

Това направи деня на Кришковец още по-неприятен, тъй като по-рано днес неговият отбор Spirit загуби финала на BLAST Rivals 2026 в Хонконг.

Снимка: HLTV

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