Звездата donk с второ разочарование днес, рекордът му бе подобрен

18-годишният Александър "ayakasi" Кононов от HOTU Academy записа най-високия FACEIT Elo в историята на CS2 - 5528 точки.
С това младият състезател подобри предишния рекорд от 5513 Elo, поставен от звездата Данил "donk" Кришковец през август 2026 година.
FURIA разгроми Spirit и вдигна трифея в Хонгконг
Това направи деня на Кришковец още по-неприятен, тъй като по-рано днес неговият отбор Spirit загуби финала на BLAST Rivals 2026 в Хонконг.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google