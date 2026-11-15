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Звездата donk с второ разочарование днес, рекордът му бе подобрен

  • 15 ное 2026 | 20:03
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Звездата donk с второ разочарование днес, рекордът му бе подобрен

18-годишният Александър "ayakasi" Кононов от HOTU Academy записа най-високия FACEIT Elo в историята на CS2 - 5528 точки.

С това младият състезател подобри предишния рекорд от 5513 Elo, поставен от звездата Данил "donk" Кришковец през август 2026 година.

FURIA разгроми Spirit и вдигна трифея в Хонгконг
FURIA разгроми Spirit и вдигна трифея в Хонгконг

Това направи деня на Кришковец още по-неприятен, тъй като по-рано днес неговият отбор Spirit загуби финала на BLAST Rivals 2026 в Хонконг.

Снимка: HLTV

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