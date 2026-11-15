FURIA разгроми Spirit и вдигна трифея в Хонгконг

FURIA спечели титлата на BLAST Rivals 2026 след категоричен успех с 3:0 (13-11, 13-5, 13-8) над Team Spirit във финала в Хонгконг. Бразилският състав не позволи на съперника да вземе нито една карта и заслужено вдигна трофея, с което прибра 125 000 долара.

Най-оспорвана беше Ancient, където FURIA се наложи с 13-11 след равенство на почивката. След това шампионите доминираха на Dust2, а на Mirage затвориха серията. Кайке "KSCERATO" Серато беше избран за MVP, след като завърши финала с 57 елиминации и рейтинг от 1.68.

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