BLG е шампион на Worlds, китайците покориха Worlds 2026 след триумф над Gen.G

Bilibili Gaming спечели Worlds 2026 по League of Legends, след като надви Gen.G с 3:1 във финала в "Barclays Center" в Ню Йорк. Китайският състав си осигури първата световна титла в историята си и награда от 1 милион долара. По пътя към върха BLG се справи с всичките четири представители на LCK, като загуби общо само две карти – една срещу T1 на полуфинала и една във финала.

"KINGSLAYERS. GODSLAYERS. WORLD CHAMPIONS." https://t.co/nY6lY2vbAf — LoL Esports (@lolesports) November 15, 2026

Gen.G започна с победа, но втората игра, продължила над 50 минути, се оказа повратна точка в серията. BLG изравни след драматична битка, а след това поведе с 2:1 благодарение на силното представяне на „Viper“ с Taliyah. В решителната четвърта карта Knight заслужи отличието за MVP на финала. Viper спечели втората си световна титла, след като триумфира и с EDG през 2021 г. Gen.G остана със сребърните медали и 800 000 долара, а Chovy не успя да спечели първия си Worlds трофей.

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