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Майкъл "Cryogen" Лу остава във FlyQuest за сезона в LCS през 2027

  • 16 ное 2026 | 10:23
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Майкъл "Cryogen" Лу остава във FlyQuest за сезона в LCS през 2027

Отборът на FlyQuest ще запази Майкъл "Cryogen" Лу в състава си за сезон 2027 в северноамериканското първенство LCS, съобщават Sheep Esports. 19-годишният съпорт направи впечатляващ дебют през 2026 г. и заслужи отличието "Новобранец на годината".

Младият играч помогна на отбора да надмине очакванията през 2026 г., като дори тимът достгина до финала на квалификациите за EWC в Северна Америка. Сезонът обаче завърши разочароващо - две поредни загуби в плейофите на Summer Split от Team Liquid и Shopify Rebellion лишиха FlyQuest от участие на Worlds.

Снимка: Riot Games

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