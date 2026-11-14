Валенсия приема MSI 2027

Испанският град Валенсия ще приеме втория по сила турнир по League of Legends - Mid-Season Invitational през 2027 г. Това е първият голям шампионат в Европа за след финала на Worlds 2024 в Лондон.

The 2027 Mid-Season Invitational will take place in Valencia, Spain! https://t.co/cZojCgeL5X — LoL Esports (@lolesports) November 13, 2026

Испания последно беше домакин на международно събитие от този ранг през 2019 г., когато Мадрид прие четвъртфиналите и полуфиналите на Worlds. Китай пък ще организира разширеното издание на First Stand: All In в началото на сезона.

Турнирът първоначално беше планиран за Югоизточна Азия, но регионът ще получи домакинството през 2028 г.

Снимка: LoL Esports

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