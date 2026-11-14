Валенсия приема MSI 2027

Испанският град Валенсия ще приеме втория по сила турнир по League of Legends - Mid-Season Invitational през 2027 г. Това е първият голям шампионат в Европа за след финала на Worlds 2024 в Лондон.
Испания последно беше домакин на международно събитие от този ранг през 2019 г., когато Мадрид прие четвъртфиналите и полуфиналите на Worlds. Китай пък ще организира разширеното издание на First Stand: All In в началото на сезона.
Турнирът първоначално беше планиран за Югоизточна Азия, но регионът ще получи домакинството през 2028 г.
Снимка: LoL EsportsДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google