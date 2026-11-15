Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Елла Грей: Целта ми е да ставам все по-добра, а отборът все по-успешен

  • 15 ное 2026 | 18:08
  • 257
  • 0
Елла Грей: Целта ми е да ставам все по-добра, а отборът все по-успешен

Волейболистката на Левски Елла Грей отличи представянето на отбора при победата над ЦПВК с 3:0 гейма в мач от 6-ия кръг.

Левски София с убедителна победа срещу ЦПВК
Левски София с убедителна победа срещу ЦПВК

"Доволна съм от днешното представяне. Доволна съм от победата и продължавам да работя. По-щастлива съм от представянето си днес. Смятам, че отборът е по-добър. Опитваме се да подобрим системата", сподели тя за БНТ.

Драган Нешич: Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече
Драган Нешич: Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече

Според нея както тя, така и тимът тепърва ще подобрят нивото си.

"До този момент се чувствам много добре и харесвам момичетата. Те ме посрещнаха много добре. Целта ми е да ставам все по-добра, а отборът все по-успешен", допълни канадката.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка с бърза победа за 6 от 6 в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с бърза победа за 6 от 6 в Полша

  • 15 ное 2026 | 18:34
  • 224
  • 0
Евелина Цветанова: Не успяхме да се противопоставим на Левски

Евелина Цветанова: Не успяхме да се противопоставим на Левски

  • 15 ное 2026 | 18:00
  • 376
  • 0
Драган Нешич: Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече

Драган Нешич: Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече

  • 15 ное 2026 | 17:55
  • 373
  • 0
Левски София с убедителна победа срещу ЦПВК

Левски София с убедителна победа срещу ЦПВК

  • 15 ное 2026 | 17:45
  • 613
  • 0
Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа с измъчена победа срещу Пари Волей във Франция

Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа с измъчена победа срещу Пари Волей във Франция

  • 14 ное 2026 | 23:52
  • 3225
  • 3
Аспарух Аспарухов и Шлепск с тежка загуба в Полша

Аспарух Аспарухов и Шлепск с тежка загуба в Полша

  • 14 ное 2026 | 23:31
  • 1604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

  • 15 ное 2026 | 17:40
  • 5201
  • 19
Вихрен разби Берое насред Стара Загора

Вихрен разби Берое насред Стара Загора

  • 15 ное 2026 | 17:22
  • 11781
  • 19
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 34863
  • 88
Националният отбор се връща да играе в София

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 20617
  • 57
На върха във Втора лига става все по-интересно

На върха във Втора лига става все по-интересно

  • 15 ное 2026 | 17:25
  • 21412
  • 10
Много голове в единия от двата ранни мача в Лигата на нациите, скоро предстоят още двубои

Много голове в единия от двата ранни мача в Лигата на нациите, скоро предстоят още двубои

  • 15 ное 2026 | 16:02
  • 17672
  • 0