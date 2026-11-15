Елла Грей: Целта ми е да ставам все по-добра, а отборът все по-успешен

Волейболистката на Левски Елла Грей отличи представянето на отбора при победата над ЦПВК с 3:0 гейма в мач от 6-ия кръг.

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"Доволна съм от днешното представяне. Доволна съм от победата и продължавам да работя. По-щастлива съм от представянето си днес. Смятам, че отборът е по-добър. Опитваме се да подобрим системата", сподели тя за БНТ.

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Според нея както тя, така и тимът тепърва ще подобрят нивото си.

"До този момент се чувствам много добре и харесвам момичетата. Те ме посрещнаха много добре. Целта ми е да ставам все по-добра, а отборът все по-успешен", допълни канадката.

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