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Сан Антонио записа 12-та поредна победа след обрат в края срещу Юта

  • 16 ное 2026 | 09:36
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Сан Антонио записа 12-та поредна победа след обрат в края срещу Юта

Дилън Харпър изигра впечатляващ двубой, завършвайки с 31 точки и 9 борби, за да изведе Сан Антонио Спърс до победа със 110:102 при гостуването на Юта Джаз в Солт Лейк Сити. Успехът бе 12-ти пореден за тексасци, докато „джазмените“ инкасираха своята 12-а последователна загуба.

Виктор Уембаняма допринесе значително за триумфа на Спърс с 26 точки, 11 борби, 6 асистенции и 5 чадъра. Стефон Касъл се отчете с 20 точки и 9 завършващи подавания, а Келдън Джонсън постигна дабъл-дабъл с 11 точки и 10 овладени топки. Сериозно предимство за гостите дойде от бързите атаки, където те надиграха съперника си с 27:5 точки.

За състава на Юта Мо Бамба реализира 26 точки, записвайки перфектна стрелба от далечна дистанция с 6 от 6 успешни опита за три точки. Дарин Питърсън наниза 17 точки, Брайс Сенсабо добави 14 точки и 7 борби от пейката, а Кейонте Джордж приключи срещата с 13 точки и 8 асистенции.

Домакините водеха в резултата през по-голямата част от последната четвърт, преди Харпър да възстанови равенството при 100:100 с две поредни тройки. Две минути и половина преди края Касъл отбеляза два наказателни удара, за да изведе Сан Антонио напред със 102:100.

Открадната топка и завършваща забивка на Касъл 47,2 секунди преди сирената увенчаха серия от 14:4 за гостите и увеличиха преднината им до 108:102.

В по-ранните етапи на срещата Юта взе аванс от 33:23 в края на първата четвърт след седем коша в осем поредни притежания, завършили с тройка на Бамба. Сан Антонио навакса изоставането още преди почивката, а в началото на третия период поведе с 67:57 след две поредни попадения на Касъл и негова асистенция за кош на Харпър.

Питърсън отговори с три успешни стрелби за домакините, включително изстрел от дистанция, който за кратко върна водачеството на Юта при 70:69. Спърс обаче реагираха с мощна серия от 10:0, извела ги до 79:70, благодарение на кошове на Джонсън и атрактивна забивка на Люк Корнет след але-уп подаване.

В следващите си мачове във вторник Сан Антонио ще бъде домакин на Детройт, а Юта ще гостува на Лос Анджелис Клипърс.

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