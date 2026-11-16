Ботев Академик не остави шансове на ЦСКА

Ботев Академик продължава със силното си представяне от началото на редовния сезон в Sesame НБЛ, след като надигра ЦСКА с 87:73 (21:17, 17:18, 23:18, 26:20) като домакин в двубой от шестия кръг на първенството. Така пловдивският тим постигна четвърта поредна победа и общо пета в шест срещи до момента, с което временно се изравни с Рилски спортист на второто място в класирането. ЦСКА пък регистрира пето поредно поражение и остава само с един успех на сметката си.

Двубоят в пловдивската зала „Сила“ започна с поделено надмощие в първите десет минути. В тях ЦСКА бе отборът, който първи излезе напред в резултата, но с по-силни финални моменти „жълто-черните“ приключиха първия период с аванс от 21:17. Те използваха този импулс, за да отворят разлика от 9 точки на старта на втората четвърт, но след средата ѝ „червените“ повишиха ефективността си в нападение и стопиха разликата до само три точки в полза на пловдивчани на полувремето – 38:35.

След паузата домакините влязоха по-концентрирано в третата част и още преди средата ѝ за първи път в хода на двубоя стигнаха до двуцифрена преднина при 50:40. Гостите не съумяха да наваксат изоставането си и така Ботев Академик влезе в последните десет минути с осем точки аванс – 61:53.

С началото на четвъртата част „жълто-черните“ отново направиха разликата двуцифрена при 66:56 след тройка на Радосав Спасоевич, като по този начин пловдивчани пречупиха съпротивата на съперника. До края пловдивският тим нямаше повече колебания и дори увеличи аванса си, за да се поздрави с успех след 87:73.

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Шон Муур бе над всички за Ботев Академик с 22 точки и 13 борби, Радосав Спасоевич вкара още 20 точки, а Дикариус Николас завърши със 17 точки и 8 асистенции.

За гостите от ЦСКА Иван Димитров бе най-резултатен с 19 точки, докато 17 реализира Боян Кьосев.

Снимка: facebook.com/cskasofiabasket

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