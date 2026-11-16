Нова златна страница за Краля: Леброн Джеймс влезе в топ 3 на подавачите в историята на НБА

Леброн Джеймс записа нова паметна вечер в богатата си кариера, след като се изкачи до третото място във вечната класация по асистенции в НБА. Звездата се отличи с 11 завършващи подавания, 15 точки и 6 борби, извеждайки Филаделфия 76ърс до домакински триумф със 131:124 срещу Индиана Пейсърс.

Ветеранът, който следващия месец навършва 42 години, асистира на Ви Джей Еджкомб в последната четвърт за своето подаване номер 12 092 в лигата. С това отиграване той изпревари Джейсън Кид на третата позиция, като пред него в исторически план остават единствено Джон Стоктън и Крис Пол.

LEBRON JAMES PASSES JASON KIDD 🚨 ASSIST NO. 12,092. THIRD ALL-TIME IN ASSISTS FOR LBJ! https://t.co/p5LBQeY9v7 — NBA (@NBA) November 15, 2026

Най-резултатен за победителите беше Джейлън Браун с 31 точки, а Тайрис Макси добави 27. За гостите от Индиана Паскал Сиакам блесна с 31 пункта, докато бившият състезател на Сиксърс Кели Убре-младши се отчете с 16.

Джеймс отново демонстрира умението си да поема контрола върху мача в най-важните моменти. Това се случи в третия период, непосредствено след като публиката в залата избухна при появата на 229-сантиметровия център Тако Фол. В този отрязък Леброн наниза осем поредни точки и изведе тима си напред с 82:73.

BROWN AND MAXEY COMBINED FOR 58 POINTS IN PHILLY'S WIN 🔔 JB: 31p (20 in 1H), 3 threes MAXEY: 27p, 4r, 6a, 5 threes The @sixers improve to 11-3 on the season! https://t.co/4HV8Ap8Cxs — NBA (@NBA) November 15, 2026

Включването на Фол се оказа ключов фактор. Центърът, привлечен за подсилване на ротацията, лекуваше разтежение в лявото бедро и пропусна предсезонната подготовка. Старши треньорът Ник Нърс заяви преди срещата, че макар да е рисковано, е искал да види любимеца на феновете в игра.

Фол помогна значително за победния поход в третата част. Той овладя важна борба в нападение, довела до два точни наказателни удара за Джейм. Впоследствие Леброн допълни серията с изстрел от средна дистанция и ефектна забивка.

TACKO FALL WITH 2 OFFENSIVE REBOUNDS IN 3 MINUTES 🔥🔥🔥 https://t.co/OLX1Kb3rih — BronMuse (@BronMuse) November 15, 2026

Въпреки че не записа точки за пет минути на паркета, Фол овладя две борби в атака и даде ценен импулс на Филаделфия за подобряване на баланса на отбора до 11 успеха и 3 поражения.

Джоел Ембийд получи почивка заради сгъстения цикъл от поредни двубои, но се очаква двукратният реализатор номер едно в НБА да се завърне в състава за гостуването на Бруклин в понеделник. Джеймс, който също рядко играе в две последователни вечери, вероятно ще пропусне визитата срещу Нетс.

Pascal Siakam scores the lefty And-1 layup for his 4th And-1 of the 4th quarter. Shortly after, he scores another bucket to give him 31 points in the game https://t.co/LEVLwJW2kc — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 15, 2026

В първата четвърт Леброн понесе тежко нарушение при пробив срещу Убре и за кратко се държеше за лявата китка, но бързо преодоля болката и продължи без затруднения.

В следващите си мачове Индиана приема състава на Хюстън в сряда, докато Филаделфия гостува на Бруклин още в понеделник вечер.

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