Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Нова златна страница за Краля: Леброн Джеймс влезе в топ 3 на подавачите в историята на НБА

  • 16 ное 2026 | 08:14
  • 1046
  • 0
Нова златна страница за Краля: Леброн Джеймс влезе в топ 3 на подавачите в историята на НБА

Леброн Джеймс записа нова паметна вечер в богатата си кариера, след като се изкачи до третото място във вечната класация по асистенции в НБА. Звездата се отличи с 11 завършващи подавания, 15 точки и 6 борби, извеждайки Филаделфия 76ърс до домакински триумф със 131:124 срещу Индиана Пейсърс.

Ветеранът, който следващия месец навършва 42 години, асистира на Ви Джей Еджкомб в последната четвърт за своето подаване номер 12 092 в лигата. С това отиграване той изпревари Джейсън Кид на третата позиция, като пред него в исторически план остават единствено Джон Стоктън и Крис Пол.

Най-резултатен за победителите беше Джейлън Браун с 31 точки, а Тайрис Макси добави 27. За гостите от Индиана Паскал Сиакам блесна с 31 пункта, докато бившият състезател на Сиксърс Кели Убре-младши се отчете с 16.

Джеймс отново демонстрира умението си да поема контрола върху мача в най-важните моменти. Това се случи в третия период, непосредствено след като публиката в залата избухна при появата на 229-сантиметровия център Тако Фол. В този отрязък Леброн наниза осем поредни точки и изведе тима си напред с 82:73.

Включването на Фол се оказа ключов фактор. Центърът, привлечен за подсилване на ротацията, лекуваше разтежение в лявото бедро и пропусна предсезонната подготовка. Старши треньорът Ник Нърс заяви преди срещата, че макар да е рисковано, е искал да види любимеца на феновете в игра.

Фол помогна значително за победния поход в третата част. Той овладя важна борба в нападение, довела до два точни наказателни удара за Джейм. Впоследствие Леброн допълни серията с изстрел от средна дистанция и ефектна забивка.

Въпреки че не записа точки за пет минути на паркета, Фол овладя две борби в атака и даде ценен импулс на Филаделфия за подобряване на баланса на отбора до 11 успеха и 3 поражения.

Джоел Ембийд получи почивка заради сгъстения цикъл от поредни двубои, но се очаква двукратният реализатор номер едно в НБА да се завърне в състава за гостуването на Бруклин в понеделник. Джеймс, който също рядко играе в две последователни вечери, вероятно ще пропусне визитата срещу Нетс.

В първата четвърт Леброн понесе тежко нарушение при пробив срещу Убре и за кратко се държеше за лявата китка, но бързо преодоля болката и продължи без затруднения.

В следващите си мачове Индиана приема състава на Хюстън в сряда, докато Филаделфия гостува на Бруклин още в понеделник вечер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 16 ное 2026 | 09:01
  • 155
  • 0
Дончич блесна с 43 точки, Лейкърс удържаха късен щурм на Финикс

Дончич блесна с 43 точки, Лейкърс удържаха късен щурм на Финикс

  • 16 ное 2026 | 08:44
  • 463
  • 0
Ботев Академик не остави шансове на ЦСКА

Ботев Академик не остави шансове на ЦСКА

  • 16 ное 2026 | 01:32
  • 1010
  • 1
Спартак Плевен нанесе второ поражение на Шумен

Спартак Плевен нанесе второ поражение на Шумен

  • 16 ное 2026 | 01:22
  • 815
  • 1
Олимпиакос регистрира загуба, каквато не помни от близо 23 години

Олимпиакос регистрира загуба, каквато не помни от близо 23 години

  • 15 ное 2026 | 22:10
  • 3610
  • 0
Реал Мадрид прекрати наема на испански център и го върна в състава си

Реал Мадрид прекрати наема на испански център и го върна в състава си

  • 15 ное 2026 | 16:01
  • 1676
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 4619
  • 12
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 9704
  • 5
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 100
  • 0
Само един отбор в Талин!

Само един отбор в Талин!

  • 16 ное 2026 | 08:30
  • 4160
  • 0
Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 07:05
  • 5856
  • 0
Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

  • 15 ное 2026 | 23:47
  • 43724
  • 186