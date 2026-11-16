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Дончич блесна с 43 точки, Лейкърс удържаха късен щурм на Финикс

  • 16 ное 2026 | 08:44
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Дончич блесна с 43 точки, Лейкърс удържаха късен щурм на Финикс

Лука Дончич изнесе поредния си феноменален мач и наниза 43 точки, извеждайки Лос Анджелис Лейкърс до осми пореден успех в НБА след победа със 131:123 при гостуването на Финикс Сънс.

Тимът от Лос Анджелис бе без втория си най-добър реализатор Остин Рийвс, който лекува контузия на петата, получена в сряда срещу Милуоки. Отсъствието му обаче не се отрази на най-резултатното нападение в лигата през първите три четвърти от двубоя.

Лейкърс водеха с впечатляващите 31 точки към края на третия период, но „слънцата“ предприеха яростен финален щурм, воден от Колин Гилеспи. Той реализира 12 от общо 26-те си точки именно в последната четвърт и след успешен пробив 1:05 минути преди края съкрати пасива на домакините до 126:121.

Финикс обаче нямаше сили за пълен обрат. Куентин Граймс отбеляза ключова тройка с помощта на таблото 34 секунди преди сирената, а Дончич подпечата победата с два точни наказателни удара.

Лидерът при реализаторите в НБА завърши с пет тройки и 12 успешни изстрела от 14 опита от фаул линията, записвайки шестия си мач с поне 40 точки през сезона. Граймс също имаше сериозен принос с 22 точки, отбелязвайки 5 от 6 опита от далечна дистанция.

За домакините Девин Букър отбеляза 17 точки, но стреля едва 4 от 14 от игра и пропусна и четирите си стрелби зад арката, като дори не се появи на паркета в четвъртата част по време на обрата на тима си.

Въпреки че навехна глезен срещу Бъкс, Дончич започна без никакви следи от травмата и бе в основата на първите 10 точки за Лейкърс с осем точки и една асистенция. До почивката той вече имаше 25 точки и четири тройки. Финикс изпитваше огромни затруднения в двете фази и изостана със 17 точки в началото, но все пак успя да се доближи до 64:54 на полувремето.

В първите пет минути на третата четвърт авансът на гостите отново набъбна до 20 точки, преди да достигне върховите 31 пункта.

В предстоящите си срещи Лейкърс приема тима на Шарлът във вторник, докато за Финикс предстои гостуване на Денвър в понеделник.

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