Дончич блесна с 43 точки, Лейкърс удържаха късен щурм на Финикс

Лука Дончич изнесе поредния си феноменален мач и наниза 43 точки, извеждайки Лос Анджелис Лейкърс до осми пореден успех в НБА след победа със 131:123 при гостуването на Финикс Сънс.

Тимът от Лос Анджелис бе без втория си най-добър реализатор Остин Рийвс, който лекува контузия на петата, получена в сряда срещу Милуоки. Отсъствието му обаче не се отрази на най-резултатното нападение в лигата през първите три четвърти от двубоя.

Лейкърс водеха с впечатляващите 31 точки към края на третия период, но „слънцата“ предприеха яростен финален щурм, воден от Колин Гилеспи. Той реализира 12 от общо 26-те си точки именно в последната четвърт и след успешен пробив 1:05 минути преди края съкрати пасива на домакините до 126:121.

LUKA LEADS LAKERS TO 8TH STRAIGHT W! ✨ 43 PTS (25 in 1H) ✨ 9 AST ✨ 5 3PM He has now recorded 7 of the NBA’s 28 40-PT games this season, accounting for 25% of all such performances league-wide 🤯 https://t.co/ZzhXChsmzT — NBA (@NBA) November 16, 2026

Финикс обаче нямаше сили за пълен обрат. Куентин Граймс отбеляза ключова тройка с помощта на таблото 34 секунди преди сирената, а Дончич подпечата победата с два точни наказателни удара.

Лидерът при реализаторите в НБА завърши с пет тройки и 12 успешни изстрела от 14 опита от фаул линията, записвайки шестия си мач с поне 40 точки през сезона. Граймс също имаше сериозен принос с 22 точки, отбелязвайки 5 от 6 опита от далечна дистанция.

Collin Gillespie 26 PTS (8-14 FG, 5-10 3P), 4 REB, 4 AST, +15 off the bench vs. Lakers He had them shook tho https://t.co/vzRSlMhv6c — Role Player Performances (@BenchHighlights) November 16, 2026

За домакините Девин Букър отбеляза 17 точки, но стреля едва 4 от 14 от игра и пропусна и четирите си стрелби зад арката, като дори не се появи на паркета в четвъртата част по време на обрата на тима си.

Въпреки че навехна глезен срещу Бъкс, Дончич започна без никакви следи от травмата и бе в основата на първите 10 точки за Лейкърс с осем точки и една асистенция. До почивката той вече имаше 25 точки и четири тройки. Финикс изпитваше огромни затруднения в двете фази и изостана със 17 точки в началото, но все пак успя да се доближи до 64:54 на полувремето.

Quentin Grimes hits a corner 3 over Devin Booker to give him 16 points in the game, 11 points in the 3rd quarter, so far. https://t.co/m0DGT9t1Oo — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 15, 2026

В първите пет минути на третата четвърт авансът на гостите отново набъбна до 20 точки, преди да достигне върховите 31 пункта.

В предстоящите си срещи Лейкърс приема тима на Шарлът във вторник, докато за Финикс предстои гостуване на Денвър в понеделник.

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