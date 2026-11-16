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Спартак Плевен нанесе второ поражение на Шумен

  • 16 ное 2026 | 01:22
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Спартак Плевен нанесе второ поражение на Шумен

Спартак Плевен се наложи над състава на Шумен със 77:67 (14:20, 20:19, 25:15, 18:13) като гост в "Арена Шумен" в мач от шестия кръг на Sesame НБЛ. 

След поражението в миналия кръг, плевенчани се върнаха на победния път, записвайки четвърти успех от началото на сезона. Баскетболистите на Шумен прекъснаха победната си серия от четири срещи и допуснаха втора загуба в първенството.

Домакините имаха аванс от 6 точки след 10 минути и увеличиха преднината си до 11 точки в хода на втората четвърт. Спартак обаче успя да намали изоставането си до 34:39 на почивката и след по-силна трета част обърна до 59:54 в своя полза след 30 минути игра.

Гостите задържаха водачеството в последния период, увеличавайки аванса си до 14 точки малко преди края на срещата.

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Алекс Симеонов бе най-резултатен за победителите от Плевен с 22 точки и 4 борби, а Джейлан Макклауд завърши с 16 точки, 7 борби и 2 асистенции.

За тима на Шумен Алан Харндън оформи "дабъл-дабъл" от 19 точки и 16 борби.

Снимка: facebook.com/bcspartakpleven

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