Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Резултати от НБА

  • 16 ное 2026 | 09:01
  • 157
  • 0
Резултати от НБА

Мачове от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Филаделфия - Индиана 131:124

Финикс - ЛА Лейкърс 123:131

ЛА Клипърс - Шарлът 113:105

Юта - Сан Антонио 102:110

Торонто - Ню Йорк 108:112 след продължение

Бостън - Далас 131:94

Вашингтон - Хюстън 119:147

Милуоки - Атлатан 106:113

Сакраменто - Оклахома Сити 103:125

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Дончич блесна с 43 точки, Лейкърс удържаха късен щурм на Финикс

Дончич блесна с 43 точки, Лейкърс удържаха късен щурм на Финикс

  • 16 ное 2026 | 08:44
  • 471
  • 0
Нова златна страница за Краля: Леброн Джеймс влезе в топ 3 на подавачите в историята на НБА

Нова златна страница за Краля: Леброн Джеймс влезе в топ 3 на подавачите в историята на НБА

  • 16 ное 2026 | 08:14
  • 1047
  • 0
Ботев Академик не остави шансове на ЦСКА

Ботев Академик не остави шансове на ЦСКА

  • 16 ное 2026 | 01:32
  • 1012
  • 1
Спартак Плевен нанесе второ поражение на Шумен

Спартак Плевен нанесе второ поражение на Шумен

  • 16 ное 2026 | 01:22
  • 816
  • 1
Олимпиакос регистрира загуба, каквато не помни от близо 23 години

Олимпиакос регистрира загуба, каквато не помни от близо 23 години

  • 15 ное 2026 | 22:10
  • 3611
  • 0
Реал Мадрид прекрати наема на испански център и го върна в състава си

Реал Мадрид прекрати наема на испански център и го върна в състава си

  • 15 ное 2026 | 16:01
  • 1677
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 4636
  • 12
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 9727
  • 5
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 130
  • 0
Само един отбор в Талин!

Само един отбор в Талин!

  • 16 ное 2026 | 08:30
  • 4170
  • 0
Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 07:05
  • 5861
  • 0
Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

  • 15 ное 2026 | 23:47
  • 43735
  • 186