Резултати от НБА

Мачове от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Филаделфия - Индиана 131:124
Финикс - ЛА Лейкърс 123:131
ЛА Клипърс - Шарлът 113:105
Юта - Сан Антонио 102:110
Торонто - Ню Йорк 108:112 след продължение
Бостън - Далас 131:94
Вашингтон - Хюстън 119:147
Милуоки - Атлатан 106:113
Сакраменто - Оклахома Сити 103:125Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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