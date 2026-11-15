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Новото попълнение на Олимпиакос обмисля напускане след едва два мача

  • 15 ное 2026 | 14:45
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Новото попълнение на Олимпиакос обмисля напускане след едва два мача

Олимпиакос може да се раздели с Джон Кончар само седмици след привличането му. Според "Sport24" американецът обмисля да напусне клуба от Пирея, но окончателно решение все още няма.

30-годишният баскетболист е изразил неудовлетворение от живота си в Пирея и от ролята си в отбора. Той пристигна в края на октомври с различни очаквания, а първите му седмици в гръцкия гранд очевидно не се развиват според тях.

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От Олимпиакос поддържат постоянен контакт с Кончар и се опитват да го убедят да остане. Позицията на клуба е, че американецът се нуждае от повече време, за да се приспособи към европейския баскетбол.

До момента Кончар е записал едва два мача с екипа на „червено-белите“ — срещу Цървена звезда и Дубай в Евролигата. Той все още не е регистриран сред чуждестранните състезатели за гръцкото първенство, което ограничава възможностите му за игрова практика.

В двете срещи американецът е прекарал общо 34 минути на паркета, без да отбележи точка. Статистиката му включва две борби, една асистенция и един чадър.

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Евентуална раздяла би създала допълнителни кадрови затруднения за Олимпиакос, който вече се сблъска със сериозни контузии през сезона. Засега бъдещето на Кончар остава неясно, а клубът продължава опитите си да го задържи.

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